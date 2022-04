European Commission President Ursula von der Leyen and Bucha Mayor Anatolii Fedoruk light candles while she visits the town of Bucha, as Russia's attack on Ukraine continues, outside of Kyiv, Ukraine April 8, 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Το αλεξίσφαιρο γιλέκο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Το αλεξίσφαιρο γιλέκο είναι απαραίτητο στους δρόμους της Μπούτσια. Υπάρχουν ακόμα ελεύθεροι σκοπευτές, παρά το γεγονός ότι οι Ρώσοι φρόντισαν φεύγοντας από εκεί να ισοπεδώσουν την πόλη, να ανοίξουν ομαδικούς τάφους και να σκορπίσουν πτώματα στο δρόμο. Αλεξίσφαιρό γιλέκο φόρεσε ο Πρόεδρος Ζελένσκι όταν πήγε εκεί, αλεξίσφαιρο φόρεσε χθες και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ίσως να ήταν και η πρώτη φορά που η Ούρσουλα αναγκαζόταν να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο. Την συνόδευαν Ουκρανοί στρατιώτες βαριά οπλισμένοι. Σε αυτή την μικρή πόλη, λοιπόν, βορειοδυτικά του Κιέβου που έχει γίνει σύμβολο των φρικαλεοτήτων του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, η φον ντερ Λάιεν, συνοδευόμενη από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, είδε όλη την φρίκη και τα εγκλήματα των Ρώσων. Είδε τους ομαδικούς τάφους όπου θάφτηκαν δεκάδες αθώοι άμαχοι που σκοτώθηκαν στις μάχες. Ήταν επιβεβλημένο το αλεξίσφαιρο γιλέκο, γιατί την ώρα που η Ούρσουλα επισκεπτόταν την Μπούτσια, οι Ρώσοι λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά χτυπούσαν με ρουκέτες ένα σιδηροδρομικό σταθμό με δεκάδες θύματα. Ήταν ένας σταθμός για πρόσφυγες. *** Η βενζίνη, το ρύζι και οι ρουκέτες στην Οδησσό Να ξέρετε πως δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση η αποστολή βοήθειας ακόμα και ανθρωπιστικής στην Ουκρανία και κυρίως στις περιοχές όπου ζούνε οι ομογενείς. Ενώ οι Ρώσοι λένε πως αποσύρουν δυνάμεις και τις προωθούν στα βορειοανατολικά, εκτόξευσαν χθες τρεις ρουκέτες στη Οδησσό, κάνοντας για άλλη μια φορά τις σειρήνες να ουρλιάζουν. Τα τρόφιμα στην πόλη αυτή λιγοστεύουν και αυτά που έχουν μείνει οι τιμές τους έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Για παράδειγμα, όπως μου είπε ο γενικός πρόξενο της χώρας μας στην Οδησσό Δημήτρης Δόχτσης μισό κιλό ρύζι, εάν το βρεις θα το αγοράσεις δύο ευρώ και το ένα λίτρο βενζίνη κοστίζει 1,5 ευρώ, τη στιγμή που η βασική σύνταξη στην Ουκρανία είναι από 120 έως 200 δολάρια. *** Ο λογαριασμός του Τσίπρα στην ΔΕΗ Πόσο πληρώνει άραγε για ρεύμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης; Το ποσό που πληρώνει το αποκάλυψε ο ίδιος στο Φόρουμ των Δελφών λέγοντας πως ο ίδιος τα βγάζει πέρα, ενώ άλλοι όχι. Συγκεκριμένα ο κ. Τσίπρας είπε: «Αυξήθηκε και σε εμένα ο λογαριασμός της ΔΕΗ, απλά εγώ ανήκω σε αυτούς τους πολίτες που έχουν τη δυνατότητα αυτή η αύξηση να με θυμώνει και να με προβληματίζει, αλλά να μη με βγάζει εκτός οικογενειακού προϋπολογισμού». Και συνέχισε: «Πληρώναμε γύρω στα 200 ευρώ και είναι πάνω από 400. Αυτά τα 200 ευρώ αύξησης εγώ μπορώ να τα βγάλω πέρα, μια οικογένεια όμως που έχει 1.500 ευρώ ή 2.000 εισόδημα και έχει ανελαστικές υποχρεώσεις δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα» *** Τι λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού για τον ανασχηματισμό Επειδή με την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της άνοιξης του 2023 άνοιξε και πάλι ανάμεσα σε γαλάζια στελέχη η συζήτηση για τον ανασχηματισμό ρώτησα έναν από τους στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού να μου την άποψή του. Με την σημείωση ότι τέτοια θέματα αλλαγών στην κυβέρνηση δεν ενδιαφέρουν και τόσο τους πολίτες όσο τους ενδιαφέρει τι θα γίνει με την κρίση της ακρίβειας. Ιδού λοιπόν τι μου απάντησε ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού για τον ανασχηματισμό. Πρώτα από όλα δεν απέκλεισε «διορθωτικές κινήσεις», όπως τις αποκάλεσε, στο κυβερνητικό σχήμα, θυμίζοντας μια άλλη φράση που έλεγε το Μαξίμου πως ανασχηματισμό δεν θα γίνει εκτός εάν κάποιος ξεχειλίσει το ποτήρι. Άρχισε όμως να γίνεται πιο σαφής. Σας μεταφέρω επί λέξει τι μου είπε: Μπορεί να αλλάξει υπουργό Οικονομικών μέσω κρίσης της ακρίβειας; Όχι. Μπορεί να αλλάξει τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας τη στιγμή που υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ρευστή εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο; Όχι. Τον υπουργό Υγείας προσφάτως τον άλλαξε (μου είπε αν και ξέχασε ότι τον προηγούμενο υπουργό Υγείας τον άλλαξε μεσούσης της πανδημίας). Τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης επίσης προσφάτως τον άλλαξε (εδώ έκανε «διορθωτική κίνηση» με τον κ. Λιβανό), όπως και τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Δεν μπορεί να αλλάξει «σε καμμιά περίπτωση» (έτσι ακριβώς το είπε) τον κ. Πιερρακάκη, συνεπώς τι είδους ανασχηματισμό θα κάνει; Αυτά για να μαθαίνουν όλοι αυτοί που κάθονται στη Βουλή και περιμένουν από στιγμή σε στιγμή να γίνουν υπουργοί ή έστω υφυπουργοί. *** Ο Στουρνάρας, η Αυτοκρατορία και το κρυπτονόμισμα Αυτό που αποκαλεί ο Γιάννης Στουρνάρας «The Greek Empire» (δηλαδή Ελληνική Αυτοκρατορία) βρέθηκε και πάλι την Παρασκευή στους Δελφούς και μίλησε για την νομισματική πολιτική. Τρεις ελληνόφωνοι κεντρικοί τραπεζίτες, της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, της Κύπρου Κωνσταντίνος Ηροδότου και της Ιρλανδίας Gabriel Makhlouf (κυπριακής καταγωγής), μαζί με τον πρώην διοικητή της ΕΚΤ κ. Τρισέ (τον θυμάστε;) μιλούσαν επί ώρες για τις προκλήσεις του δολαρίου, του ευρώ, αλλά και τους κινδύνους από τα κρυπτονομίσματα στην νομισματική σταθερότητα και στον πληθωρισμό. Ο κ. Στουρνάρας για παράδειγμα σημείωσε πως «αν έχουμε βαθύτερη ενοποίηση στην Ευρώπη, θα έχουμε ένα ισχυρό ευρώ που θα μπορούσε να πάρει τη θέση του δολαρίου. Μπορεί το ευρώ να είναι μια απειλή για το δολάριο αλλά το κρυπτονόμισμα είναι μια επικίνδυνη κατάσταση. Εμείς έχουμε ψηφιακά νομίσματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις συναλλαγές. Αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει πιο σημαντική πρόκληση για το δολάριο από το ευρώ». Ο κεντρικός τραπεζίτης της Κύπρου είπε πως το κρύπτο δεν είναι νόμισμα αλλά κίνδυνος. Αν περιμένουμε 72 χρόνια, δηλαδή το 2094, ελπίζω να έχουμε μάθει από τα παθήματα μας και να έχουμε αντλήσει τα σωστά διδάγματα. Ο κ. Τρισέ όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει κίνδυνος πληθωρισμού στην Ευρώπη απάντησε αρνητικά εξηγώντας πως «πριν τον πόλεμο τα πηγαίναμε καλά. Αυτό είναι αποτέλεσμα του πολέμου. Περνάμε αυτό το… λοφάκι που είναι αναπόφευκτο». *** Και μια νέα επένδυση από τον Dallara Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Charles Dallara, advisory partner του επενδυτικού ομίλου Partners Group, και με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Pharmathen, Δημήτρη Καδή, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για την απόφαση της φαρμακοβιομηχανίας να αυξήσει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα κατά 50 εκατομμύρια ευρώ, την περίοδο 2022-26. Η νέα επένδυση θα διατεθεί για την ανάπτυξη ενός κέντρου καινοτομίας στην Αττική, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025 και θα δημιουργήσει τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Η νέα ερευνητική μονάδα θα προστεθεί στις δύο παραγωγικές μονάδες που διαθέτει η Pharmathen στην Ελλάδα, στην Παλλήνη και στις Σάπες Ροδόπης. *** Τα υπερηχητικά τουρκικά drones και ο Αρχύτας Επειδή τώρα τελευταίως γίνεται πολύς λόγος για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κατά πόσο είναι αποτελεσματικά εν καιρώ πολέμου, έχω να σας πω και τούτα: Πρώτα απ΄όλα, όπως λέει και ο σοφός λαός εάν δεν παινέψεις το σπίτι σου. Έτσι λοιπόν μετά από αρκετές καθυστερήσεις και αναβολές το πρόγραμμα «Αρχύτας» για την παραγωγή του πρώτου αυτόνομου εναέριου οχήματος της χώρας μας μπαίνει σε τελικό στάδιο. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες και για άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ελληνικά ή ξένα) καθώς και συστήματα τύφλωσης τέτοιων αεροσκαφών. Την ίδια στιγμή όμως οι Τούρκοι ανακοινώνουν ότι θα κατασκευάσουν ένα υπερηχητικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Τι ακριβώς σημαίνει υπερηχητικό UAV αεροσκάφος; Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και κυρίως να δούμε τρόπους αντιμετώπισης των αεροσκαφών αυτών από το ΓΕΕΘΑ. Η γνωστή κατασκευαστική εταιρεία της Τουρκίας ΤΑΙ ή αλλιώς «Turkish Aerospace Industries», έχει βάλει ως στόχο την ανάπτυξη του πρώτου, αμιγώς τουρκικής κατασκευής, υπερηχητικού drone. Η TAI παρουσίασε ήδη το drone ονόματι «Aksungur» (εντελώς ανεξάρτητο από το ήδη γνωστό μας «Bayrakter» το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να φτάνει τη μέγιστη ταχύτητα των 180 χιλιομέτρων την ώρα. Και το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί οι Τούρκοι θέλουν ένα τέτοιο αεροπλάνο; Πρώτα από όλα για οικονομία, αφού το κόστος πτήσης είναι πολύ μικρότερο από ότι ένα μαχητικό. Δεύτερον για να το χρησιμοποιήσουν ως… fake μαχητικό. Δηλαδή το μη επανδρωμένο αυτό αεροσκάφος θα προπορεύεται των μαχητικών, θα έχει την ίδια ταχύτητα, θα εμφανίζεται κανονικά στο ραντάρ μόνον που δεν θα έχει πιλότο, αλλά ο χειριστής του θα βρίσκεται μίλια μακριά. Πρόθεσή τους είναι να αναπροσανατολίζουν τα εναέρια και επίγεια συστήματα αεραμύνης δίνοντας χώρο στα πραγματικά μαχητικά να δράσουν. Δεύτερον όταν το φορτώσουν με πυραύλους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως «μαχητικό καμικάζι» και να προσβάλει στόχους. Έχουν γνώση οι φύλακες μου λένε από το υπουργείο Άμυνας και φέρνουν ως παράδειγμα τον Έβρο, όπου τουρκικά UAV είχαν επιχειρήσει στην συνορογραμμή κατά μήκος του φράκτη. Αμέσως οι Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και εκπαιδευμένοι συνοροφύλακες ενεργοποίησαν τα anti-drone radars για να τα τυφλώσουν, αφού στόχος δεν είναι η κατάρριψή τους, αλλά η τύφλωσή τους. Πάντως να ξέρετε ότι το ΓΕΕΘΑ ετοιμάζεται πυρετωδώς για την αντιμετώπιση των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροπλάνων είτε είναι υπερηχητικά είτε όχι. Βρίσκεται σε συνεργασία με κατασκευάστριες εταιρίες του εξωτερικού, ώστε, όπως λένε, σε σύντομο χρονικό διάστημα να «μπουν οι ξυλόβεργες σε νησιά και στο Έβρο για να πιάνουν τους «μπούφους»» (εννοώντας ότι «μπούφοι» είναι τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη). Όπως σας ανέφερα πιο πάνω το πρώτο ελληνικό drone μπαίνει στο τελευταίο στάδιο της σχεδίασής του χρησιμοποιώντας τεχνολογία που έχει το μαχητικό 5ης γενιάς F-35 για κάθετη απογείωση και προσγείωση. *** Ο πονηρός ανατολίτικος τρόπος του Ακάρ Για τα ελληνοτουρκικά μίλησε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, στους Δελφούς, αλλά και στις πονηριές Ακάρ που δήλωσε πως συμφώνησε μαζί τους για κοινή εκμετάλλευση Αιγαίου. Τι είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος; «Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους γείτονες μας καλή τη πίστει προκειμένου να φτάσουμε στο ίδιο σημείο συνεννόησης. Το ίδιο περιμένουμε κι από την άλλη πλευρά. Τα κανάλια επικοινωνίας πρέπει να μένουν πάντα ανοικτά. Οι πρόσφατες δηλώσεις Ακάρ περί συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, παρερμηνεύτηκαν. Με τρόπο «ανατολίτικα» πονηρό ο κ. Ακάρ έκανε λόγο για συζήτηση που είχαμε για τον πλούτο του Αιγαίου. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, γι’ αυτό έσπευσα να τον διαψεύσω». *** Το βαλκανικό γεύμα του Πρωθυπουργού Ευκαιρία, μεγάλη για συνομιλίες για το μέλλον των Βαλκανίων προσέφεραν και προσφέρουν αυτές τις ημέρες οι Δελφοί. Αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί, υπουργοί Εξωτερικών, διπλωμάτες βρίσκονται στους Δελφούς για το Φόρουμ, όπου σήμερα αναμένεται (εκτός απροόπτου) να βρεθεί και ο Πρωθυπουργός. Ενδιαφέρον θα έχουν οι συναντήσεις που θα έχει. Μαθαίνω ότι πρόκειται να συναντηθεί (εκτός εάν αλλάξει το πρόγραμμα) και με την Πρόεδρο του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι. Τι το ξεχωριστό θα έχει αυτή η συνάντηση εάν τελικά γίνει; Η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες που δεν αναγνωρίζει το Κόσσοβο ως κράτος. Αυτό όμως δεν εμποδίζει να συναντηθούν οι ηγέτες των δύο χωρών. Μόλις προχθές η κυβέρνηση του Κοσόβου απέλασε και αυτή δύο Ρώσους διπλωμάτες, ευθυγραμμιζόμενη με τις αποφάσεις πολλών δυτικών χωρών. Ο Πρωθυπουργός θα παραθέσει σήμερα γεύμα στους ηγέτες των Βαλκανικών χωρών που βρίσκονται στους Δελφούς. Ήτοι τους πρωθυπουργούς Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας και Πρόεδρο Κοσσόβου. Θα έχει ενδιαφέρον. **** Ο ντουλαμάς της Γιάννας πάει Λευκωσία Σε εκδήλωση που διοργανώνεται στο Λεβέντειο Ίδρυμα Λευκωσίας θα ταξιδέψει ο ντουλαμάς με τον οποίο εμφανίστηκε η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου του επετειακού έτους. Συνδιοργανωτές: Το Εργαστήρι Παραδοσιακού Χορού από τη Λεμεσό και η κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος”. Θα μιλήσουν: Από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα Ναυπλίου η Αγγελική Ρουμελιώτη, από το πανεπιστήμιο Θράκης η Νάντια Μαχά, από την Κύπρο η Μύρνα Παττίχη (σ.σ. σύζυγος του εκδότη του Φιλελεύθερου), η οποία θα παρουσιάσει τη δουλειά της με κεντητά που τα αξιοποιεί στο δικό της brand «Retrovi».Θα μιλήσει επίσης και ο Αριστείδης Τζονευράκης, ένας από τους τελευταίους ελληνοράπτες, ο οποίος έφτιαξε τον ντουλαμά της Γιάννας. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7 και 8 Μαΐου. *** Ο Νίκος Χριστοδουλάκης και το ΚΙΝΑΛ Μετά από πολλά χρόνια στο ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς αποχωρεί ο πρώην υπουργός και καθηγητής Νίκος Χριστοδουλάκης για να αφοσιωθεί στις νέες αποστολές, στο οικονομικό πρόγραμμα του ΚΙΝΑΛ.