483 γκολ σε 87 παιχνίδια – Δεν είναι ψέμα, είναι παίκτης και ανήκει στη Μίλαν

Δεν είναι λίγοι οι ποδοσφαιριστές που έχουν δώσει τα πρώτα τους… δείγματα στα μικρά ηλικιακά επίπεδα. Αντιθέτως, στο εξωτερικό, είναι πολλές οι περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που έχουν στείλει «μηνύματα» από τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες.

Για μια τέτοια περίπτωση, φαίνεται πως πρόκειται και ο Φραντσέσκο Καμάρντα. Ποιος είναι ο Καμάρντα; Είναι 13 ετών, αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και φοράει τη φανέλα της Μίλαν. Μέχρι εδώ όλα καλά και… φυσιολογικά.

Διότι, καθόλου… λογικοί δεν είναι οι αριθμοί του. Νούμερα που «ζαλίζουν» και… τρομοκρατούν! Ο νεαρός επιθετικός της Μίλαν, αγωνίζεται με τα «ροσονέρι» από τα οχτώ του χρόνια και έχει καταφέρει να σκοράρει 483 φορές!

483 γκολ σε 87 παιχνίδια! Απίστευτο, κι όμως αληθινό. Νούμερο που συνεπάγεται με 5 γκολ ανά παιχνίδι. Μπορεί να είναι πολλές οι περιπτώσεις στο παρελθόν, που ποδοσφαιριστές σε μικρές ηλικιακές κατηγορίες είχαν επικά νούμερα, ωστόσο αυτά του Φραντσέσκο Καμάρντα δεν είναι καθόλου συνηθισμένα και δείχνουν πως η Μίλαν έχει στα χέρια της ένα μεγάλο «διαμάντι»!

13-year old Franscesco Camarda has been putting up some crazy numbers for AC Milan’s youth teams. 😳

➟ 2017/2018: 247 goals in 40 games

➟ 2018/2019: 172 goals in 31 games

➟ 2019/2020: 64 goals in 16 games

483 goals in 87 games (5.5 goals per game on average). 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/nI1o4Yuk8d

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 5, 2021