Σπουδαία εκδήλωση για την Ελληνική Επανάσταση την Τρίτη 1 Ιουνίου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, έχει προγραμματίσει να διοργανώσει σειρά εορταστικών εκδηλώσεων υπό τον τίτλο «Ελευθερία, μια αέναη αναζήτηση», με σκοπό να αναδείξουν την επέτειο της Επανάστασης ως πηγή έμπνευσης και εθνικού αναστοχασμού.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να διοργανωθούν διαδικτυακές Ομιλίες και Επιστημονική Ημερίδα με χρονικό ορίζοντα από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2021. Οι ομιλητές, πολλοί εκ των οποίων ήδη έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, την πολιτική, αλλά και από τον χώρο των επιχειρήσεων.

Αποτελεί εξέχουσα τιμή για το Ίδρυμα, το γεγονός ότι η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» συμπεριέλαβε τις εκδηλώσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγίδα της.

Δεδομένων των περιστάσεων και των περιορισμών που επιβάλει η πανδημία, όλες οι ομιλίες των εκδηλώσεων θα λάβουν χώρα διαδικτυακά και θα μεταδοθούν σε πραγματικό χρόνο (live). Η Επιστημονική Ημερίδα του Νοεμβρίου ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΟΠΑ με πραγματικό κοινό, εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Έναρξη εκδηλώσεων

Πανηγυρική Ομιλία – Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021, ώρα 12:00

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά και είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=Q6Ypcke17KM&t=442s

Χαιρετισμός Πρύτανη και επίσημη έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων

Πανηγυρική ομιλία : κ. Στάθης Καλύβας, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Τίτλος Πανηγυρικού: «1821: η απρόσμενη σύνθεση»

1ο on line event – Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, ώρα 17:00

Θέμα: «Το όραμα της Ελευθερίας και το επίκαιρο μήνυμά της»

Το Θέμα του 1ου on line event που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 14 Απριλίου και ώρα 17:00 ήταν: «Το όραμα της Ελευθερίας και το επίκαιρο μήνυμά της».

Στο πάνελ συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες Καθηγητές που με τις ομιλίες τους ανίχνευσαν επίκαιρες όψεις του οράματος της Ελευθερίας.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά και είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=i5vGN_98GhY

Ομιλητές

Γεώργιος Γεραπετρίτης, Υπουργός Επικρατείας, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ερευνητής ΙΤΕ, συνεργαζόμενος Καθηγητής Έρευνας Πανεπιστημίου Northeastern (Boston)

Συντονιστής : Πάνος Κωνσταντόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

2ο on line event – Τρίτη 1 Ιουνίου 2021, ώρα 17:00

Ομιλία του Καθηγητή του LSE Kevin Featherstone με θέμα: «Europe in Modern Greece: The constant Navarino»

Μετά την ομιλία, θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Καθηγητή του ΟΠΑ Γιώργο Παγουλάτο.

Professor Kevin Featherstone

Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον σύνδεσμο: https://youtu.be/d0oa4mzs-ew

Επιστημονική Ημερίδα ΟΠΑ – Νοέμβριος 2021

Θέμα : «Το νόημα της Ελευθερίας στις σύγχρονες διαστάσεις του»

Τον προσεχή Νοέμβριο θα διοργανωθεί Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Το νόημα της Ελευθερίας στις σύγχρονες διαστάσεις του».

Ομιλητές θα είναι διακεκριμένοι Καθηγητές που με αφετηρία την Ελευθερία, θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα πρόσφατων μελετών και ερευνών πάνω σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών κρίσεων που ιστορικά στιγμάτισαν την ελληνική ιστορία, καταλήγοντας σε σύγχρονα διδάγματα και συμπεράσματα.

Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης

Ομότιμος Καθηγητής Νίκος Χριστοδουλάκης

Ομότιμη Καθηγήτρια Ιωάννα – Σαπφώ Πεπελάση

Αναμένονται και άλλες συμμετοχές