Η συμφωνία ΔΕΗ – RWE και το… πέναλτι

Εγκρίθηκε τελικά χθες από το ΔΣ της ΔΕΗ το Συμφωνητικό Συνεργασίας (Head of Terms), μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (100% θυγατρικής της ΔΕΗ) και της RWE Renewables GmbH. Σκοπός η από κοινού συνεισφορά και υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως 2 GW, μέσω κοινού επενδυτικού οχήματος (Joint Venture – JV). Τα ποσοστά συμμετοχής στο κοινό επενδυτικό σχήμα θα είναι 51% για την RWE Renewables GmbH και 49% για την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Ειδικότερα, στο JV η ΔΕΗΑΝ θα εισφέρει άδειες ή αιτήσεις έργων έως 1 GW (γιγαβάτ) στην περιοχή του Ορυχείου του Αμύνταιου, και η RWE, σε πρώτη φάση, χρήματα. Επιπρόσθετα, η RWE υποχρεούται να εισφέρει ή να υποδείξει προς εξαγορά έργα έως 1 GW.

Για την RWE, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προβλεφθεί ειδική ρήτρα – πέναλτι, ώστε στην περίπτωση που δεν εισφέρει έργα 400 MW (μεγαβάτ) στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του JV θα πρέπει να καταβάλει 20.000 ευρώ ανά MW. Οι μεταβιβάσεις μετοχών θα επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση κριτηρίων που θα συμφωνηθούν από τις δύο πλευρές, ενώ θα προβλεφθεί δικαίωμα πρώτης άρνησης (right of first refusal).

Όσον αφορά στο κόστος μίσθωσης γης από τη ΔΕΗ θα γίνεται με όρους αγοράς. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τα έργα που θα αναπτυχθούν από το JV, θα παρέχεται στον αγοραστή που θα δίνει τους καλύτερους όρους. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ προτίθεται να είναι δυνητικός αγοραστής.

Τα βήματα για την ίδρυση του JV

Καταρχάς, η ΔΕΗΑΝ θα εισφέρει άδειες φωτοβολταϊκών και η RWE κεφάλαια επαρκή για τα έξοδα ανάπτυξης (ενδεχομένως και άδειες). Κατά την ωρίμανσή τους, οι άδειες θα μεταφέρονται σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle -SPV), των οποίων μέτοχος θα είναι το JV.

Μετά την ηλέκτριση των έργων, η κάθε SPV, είτε θα μεταβιβάζεται απευθείας στις ΔΕΗΑΝ και RWE είτε θα ακολουθείται άλλη διαδικασία με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή των δύο μερών 50%-50%. Ωστόσο, γι΄ αυτό το τελευταίο βήμα απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση για τον τρόπο που η κάθε εταιρεία θα ενοποιείται με τις ΔΕΗΑΝ και RWE αντίστοιχα, εξετάζοντας φορολογικές και λογιστικές διαστάσεις.

Η συνεργασία της ΔΕΗ με τη γερμανική RWE έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τον όμιλο, λόγω του φιλόδοξου σχεδίου ταχείας απολιγνιτοποίησης και στροφής στις ΑΠΕ με στόχο 1,5 GW εγκατεστημένης πράσινης ισχύος έως το 2023. Ο όμιλος της ΔΕΗ έχει άλλα 960 MW φωτοβολταϊκών, τα οποία προτίθεται να αναπτύξει στην περιοχή της Πτολεμαΐδας (όμορη περιοχή με το Αμύνταιο), σε συνεργασία με την RWE, ώστε να αναπτυχθούν τελικά σχεδόν 2 GW.

Για την… ιστορία, τον Μάρτιο του 2020 είχε υπογραφεί ένα αρχικό Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Η RWE συγκαταλέγεται παγκοσμίως στους 10 μεγαλύτερους παίκτες σε εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ, με 9 GW και άλλα 3 GW υπό κατασκευή.