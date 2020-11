Formula 1 : Ισοφάρισε το ρεκόρ του Σουμάχερ ο Χάμιλτον – Κατέκτησε το 7ο πρωτάθλημα

Ο Λιούις Χάμιλτον έγραψε ιστορία στο Γκραν Πρι της Formula 1 στην πίστα της Τουρκίας.

Ο βρετανός πιλότος έφθασε και μαθηματικά στην κατάκτηση του 7ου πρωταθλήματος ισοφαρίζοντας σε τίτλους το ρεκόρ του σπουδαίου Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο Χάμιλτον ξεκίνησε από την έκτη θέση στη βροχερή Τουρκία, ωστόσο έκανε έναν ακόμη εξαιρετικό αγώνα και πήρε μια μεγάλη νίκη, που του έδωσε τους βαθμούς που χρειαζόταν προκειμένου να φθάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Στρολ ξεκίνησε στην πρώτη θέση στον αγώνα της Κυριακής (15/11) και διατηρούσε την πρωτοπορία του αρκετή ώρα στον αγώνα.

Ωστόσο, στο μέσον του αγώνα έκανε αλλαγή μεσαίων ελαστικών και έμεινε πίσω.

Ο Χάμιλτον εκμεταλλεύτηκε αυτήν την αλλαγή αλλά και τον αποδιοργανωμένο Φερστάπεν, με αποτέλεσμα να αποκτήσει την πρωτοπορία.

Επίσης, προτίμησε να μην αλλάξει ελαστικά μέχρι το τέλος του αγώνα κι έτσι έκανε εύκολη τη νίκη του με διαφορά 30 περίπου δευτερολέπτων.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Σέρχιο Πέρες, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Σεμπάστιαν Φέτελ, που είχε πολύν καιρό να ανέβει στο βάθρο.

Πολύ καλός ο σημερινός (15/11) αγώνας για τη Ferrari, καθώς ο Λεκλέρκ πήρε την 4η θέση παρά το λάθος που έκανε στην τελευταία στροφή και του στέρησε το βάθρο.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Σάινθ, Φερστάπεν, Άλμπον, Νόρις, Στρολ και Ρικιάρντο.

LEWIS #HAMIL7ON. ✊ CHAMPION OF THE WORLD FOR THE SEVENTH TIME!! 💜 pic.twitter.com/0ApmspAXEv

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 15, 2020