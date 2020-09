Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: «Φίδι» και «Bella» μεγάλοι νικητές

Στην ταινία «The End of Suffering (a proposal) / Το τέλος του πόνου (μια πρόταση)» της Ζακλίν Λέντζου από την Ελλάδα

Το μεγάλο βραβείο (Grand Prix 2020) του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας απονεμήθηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην ταινία «And she hisses / Σαν φίδι» της Monica Lek – Ισπανία/ ΗΠΑ, μια ταινία που τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα συμφώνησαν ότι το αξίζει. Θυμίζουμε ότι η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος αποτελούνταν από τους Πάβελ Παβλικόφσκι (Πρόερδος), Θέμιδα Μπαζάκα, Λευτέρη Χαρίτο, Λένα Διβάνη και Στέργιο Πάσχο. Να σημειωθεί ότι το πρώτο βραβείο του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος συνοδεύεται από 4.000 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Raycap.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην ταινία «Βούτα» του Δημήτρη Ζάχου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ «ΤΩΝΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ»

Στην ταινία «Φυσαρμόνικα Μαν» σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Σκούρα

Βραβείο Ντοκιμαντέρ

Στην ταινία «Τεό, ο γείτονας μου» σε σκηνοθεσία Χρήστου Καρτέρη

Drama Queer

Στην ταινία «Madonna F64.0» σε σκηνοθεσία Σταύρου Μαρκουλάκη

Βραβείο Σεναρίου

Στον Γιώργο Τελτζίδη για το σενάριο της ταινίας «Βούτα».

Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας

Στην Έλενα Τοπαλίδου για την ερμηνεία της στην ταινία «Bella» της Θέλγιας Πετράκη

Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας

Στον Παύλο Ιορδανόπουλο για την ερμηνεία του στην ταινία «Το νόημα του Αυγούστου» του Μάνου Παπαδάκη

Τιμητική διάκριση Φωτογραφίας

Στον Μανού Τιλίνσκι για την φωτογραφία στην ταινία «Bella» της Θέλγιας

Πετράκη

Τιμητική Διάκριση Μοντάζ

Στην Σμαρώ Παπαευαγγέλου για το μοντάζ της ταινίας «Απόδραση από τον εύθραυστο πλανήτη» του Θανάση Τσιμπίνη

Τιμητική Διάκριση Σκηνικών

Στην Δανάη Ελευσινιώτη για την ταινία «Βούτα» του Δημήτρη Ζάχου

Τιμητική Διάκριση Κοστουμιών «Ιουλία Σταυρίδου»

Στην Βασιλεία Ροζάνα για την ταινία «Bella» της Θέλγιας Πετράκη

Τιμητική Διάκριση Πρωτότυπης Μουσικής

Στον Γιάννη Βεσλεμέ για την μουσική της ταινίας «Μελατονίνη» του Νίκου Πάστρα

Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ήχου

Στον Κωστή Χαραμουντάνη για την ταινία «Ανθολόγιο μιας πεταλούδας» την οποία και σκηνοθέτησε.

Τιμητική Διάκριση Ήχου

Στον Σίμο Λαζαρίδη για την ταινία «Το νόημα του Αυγούστου» του Μάνου Παπαδάκη

Τιμητική Διάκριση Μακιγιάζ

Στην Ιωάννα Λυγίζου για την ταινία «Bella» της Θέλγιας Πετράκη

Εύφημος Μνεία

Στην ταινία «Dakar» στον Στέλιου Μωραϊτίδη και στην ταινία «Η κλήση» του Μάριου Ψαρά και στην ταινία «Pashka» του Oltjon Lipe.

Βραβεία Διεθνούς Σπουδαστικού 2020

Η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Σπουδαστικού Τμήματος του 43ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας , αποτελούμενη από τους Λήδα Βαρτζιώτη -Δημήτρη Τσακαλέα, Αλέξανδρο Διακοσάββα και Άλκη Πολίτη απένειμε τα κάτωθι βραβεία:

GRAND PRIX STUDENT “ALMOST FAMOUS”

Στην ταινία «The best orchestra in the world» του Henning Backhaus από την Αυστρία

SPECIAL JURY AWARD “RISING STAR”

Στην ταινία «A mess at apartment 14» του Radu Barbu από την Ρουμανία

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Στην ταινία «22:47 LINIE 34» του Michael Karrer από την Ελβετία

ΒΡΑΒΕΊΟ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ «ΝΤΊΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΊΔΗΣ»

Στην ταινία «Ρόζα Κάιρο» του Jacques Simha

Στην ταινία «Violetta-Βιολέττα» του Φοίβου Ήμελλου

Στην ταινία «The jar-Το βάζο» του Κυριάκου Ρόντση

Και το κοινό

Τέλος, σε ότι αφορά τα βραβεία κοινού, ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ απονεμήθηκαν ως εξής:

Διεθνές σπουδαστικό: The Jar του Κυριάκου Ρόντση

Διεθνές διαγωνιστικό: As if underwater της Ανθής Δαουτάκη

Εθνικό διαγωνιστικό: Antivirus της Αναστασίας Σίμα