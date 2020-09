Γιατί ο Αϊζάια Τόμας τα «έχωσε» στον Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς ηττήθηκαν στο πρώτο ματς των ημιτελικών της Ανατολικής περιφέρειας από τους Χιτ, με τον Τζίμι Μπάτλερ να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση και να σταματάει στους 40 πόντους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε για την εμφάνιση και την ήττα, ενώ ρωτήθηκε γιατί δεν ανέλαβε το μαρκάρισμα του Μπάτλερ. Ο Greek Freak απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν μου ζήτησε ο προπονητής να το κάνω. Θα κάνω ό,τι μου πει ο προπονητής μου».

Αυτή η απάντηση του σούπερ σταρ των Μπακς τρέλανε τον θρύλο του ΝΒΑ και των Πίστονς και μεγαλύτερο αντίπαλο του Μάικλ Τζόρνταν, Αϊζάια Τόμας, ο οποίος τα έχωσε στον Γιάννη.

Η ατάκα αυτή προκάλεσε την σκληρή κριτική του παλαίμαχου γκαρντ που τόνισε μέσω Twitter: «Σαν ανταγωνιστικό πνεύμα και κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς, είναι δική σου δουλειά να πάρεις αυτή την αποστολή. Είμαι σίγουρος πως ο Μάρκους Σμαρτ, ο Έιβερι Μπράντλεϊ και ο Κογουάι Λέοναρντ θα είχαν πει γ«αμ@@ε το, θα τον αναλάβω εγώ».

As a competitor and DPOY that’s your job to take that assignment. I know Marcus smart, Avery Bradley, kawhi woulda been like FOH I’m guarding him. https://t.co/kEHStlPiJU

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) September 1, 2020