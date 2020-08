Βράζει η αν. Μεσόγειος – Κλιμακώνει η Αγκυρα με… 3μηνες έρευνες & casus belli

«Κόκκινο πανί» αποτελεί για την Τουρκία το ευρωπαϊκό τελεσίγραφο για κυρώσεις τον Σεπτέμβριο, καθώς και η ανυποχώρητη στάση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με την Άγκυρα να συνεχίζει μαινόμενη τις προκλήσεις τόσο σε φραστικό επίπεδο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κατάλογος των πιθανών κυρώσεων, το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και τα 12 μίλια στο Αιγαίο, οι διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης, και τα αλλεπάλληλα «χαστούκια» που δέχθηκαν τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη δεν φόβισαν την Τουρκία, αλλά την εξαγρίωσαν σε ένα κρεσέντο προκλήσεων, ενδεικτικών της ανυποχώρητης στάσης της όσον αφορά στα τετελεσμένα που θέλει να δημιουργήσει στην περιοχή.

Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης Ερντογάν, όπως και ο τουρκικός Τύπος, δίνουν πολεμικό τόνο στα τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο. Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της Yeni Safak, που αναφέρει ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν την εντολή να δρουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό στην Άγκυρα.

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ: «Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και για σύγκρουση. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει δοθεί εντολή στους πλοιάρχους του Πολεμικού Ναυτικού να απαντούν σε πιθανές προκλήσεις, δίχως να ρωτούν στην Άγκυρα».

Οι συμφωνίες ΑΟΖ της Αθήνας με την Ιταλία και την Αίγυπτο χαρακτηρίζονται ανοιχτά παράνομες από το τουρκικό κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο ανεβάζει τους τόνους αναφέροντας «αιτία πολέμου» την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο.

Πέρα, όμως, από τις ανοιχτές απειλές πολέμου, η Άγκυρα ερμηνεύει κατά το δοκούν τις συμφωνίες αυτές. Όπως αναφέρει σε επιστολή του προς τον Αντόνιο Γκουτέρες ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Φεριντούν Σινιρλίογλου, με την συμφωνία με την Ιταλία η Ελλάδα «αναγνωρίζει επίσης ότι τα νησιά δεν δικαιούνται αυτόματα υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ».

Ο κ. Σινιρλίογλου προχωρά ένα βήμα παραπέρα σημειώνοντας ότι «ακόμη και η Κρήτη, το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου με έκταση 8.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έχει λάβει μειωμένη επήρεια σύμφωνα με την αποκαλούμενη συμφωνία Αιγύπτου και Ελλάδος. Ωστόσο, ο επίμονος ελληνικός ισχυρισμός προβλέπει πλήρη επήρεια για το Καστελλόριζο, αν και θα του δινόταν μόνο αιγιαλίτιδα ζώνη, αλλά καθόλου υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ σύμφωνα με τη νομολογία των σχετικών διεθνών δικαστηρίων».

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου διαμήνυσε ότι το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis θα παραμείνει στην Ανατολική Μεσόγειο για 90 ημέρες.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σημείωσε ότι θα εκδίδονται «τμηματικές» Navtex για την παραμονή του Ορούτς Ρέις στην ανατ. Μεσόγειο, που θα αφορούν την κάθε περιοχή ξεχωριστά και σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Όπως διευκρίνισε, οι πρώτες Navtex θα αφορούν έρευνες σε δυτικές περιοχές (σ.σ. περιοχές τουρκο-λιβυκού μνημονίου) και στο τέλος του 3μήνου το Ορούτς Ρέις θα πλησιάσει την (τουρκική) ηπειρωτική χώρα.

Μια τέτοια Navtex εκδόθηκε λίγες ώρες μετά την άτυπη συνεδρίαση των ΥΠΕΞ στο Βερολίνο. Με αυτήν η Τουρκία δεσμεύει περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και την Κύπρο, όπου και θα κάνει ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Σημειώνεται ότι η διάρκεια της νέας NAVTEX είναι από σήμερα μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.

Αιτία πολέμου χαρακτήρισε ενδεχόμενη επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν ενοχλεί την Άγκυρα η επέκτασή τους στο Ιόνιο Πέλαγος.

«Η Ελλάδα ενεργεί όπως εκείνη θέλει όπου έχει δικαιώματα. Δεν μας αφορά αυτό. Ωστόσο, στο Αιγαίο δεν μπορούν να επεκτείνουν τα σύνορά τους στα 12 μίλια. Αυτό αποτελεί αιτία πολέμου. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στην Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από 6 σε 12 μίλια. Το λέω πολύ ξεκάθαρα», δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, αμφισβητώντας ξεκάθαρα τις συμφωνίες της χώρας μας με Ιταλία και Αίγυπτο για οριοθέτηση ΑΟΖ.

Στο μεταξύ, το casus belli επαναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τουρκίας, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο στα 12 μίλια, θέτοντας ακόμη και ζήτημα κυριαρχίας των Δωδεκανήσων.

Ο Φουάτ Οκτάι χαρακτήρισε και αυτός «απόπειρα» πολέμου την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας.

«Εάν η απόπειρα της Αθήνας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα δεν είναι αιτία πολέμου, τότε ποιο είναι;» διερωτήθηκε ο Τούρκος αντιπρόεδρος, Φουάτ Οκτάι.

