Δύο εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό – Δεκάδες νεκροί και απόλυτη καταστροφή

Τουλάχιστον 30 είναι οι νεκροί και 3.000 οι τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα στο λιμάνι της Βηρυτού, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού είχε δηλώσει λίγα λεπτά νωρίτερα ότι οι τραυματίες στην πόλη ξεπερνούν τους 2.200 και είναι δεδομένο ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ελικόπτερα που βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη.

Terrible. The most clear footage from Beirut port explosion(s) so far pic.twitter.com/4WqOHtUPZd

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 4, 2020