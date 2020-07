Κορωνοϊός – ΗΠΑ : «Οι παππούδες πρέπει να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν»

Την Παρασκευή, ο κυβερνήτης του Μιζούρι Μάικ Πάρσον υπερασπίστηκε το άνοιγμα των σχολείων λέγοντας ότι τα παιδιά που θα κολλήσουν κορωνοϊό «θα τον ξεπεράσουν».

«Όταν πάνε στο σχολείο – δεν θα πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Δεν θα κάθονται σε γραφεία γιατρών. Θα πηγαίνουν στο σπίτι και θα το ξεπερνάνε… Πρέπει να συνεχίσουμε τις ζωές μας», δήλωσε σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει, από τη στιγμή που ήδη από τον Απρίλιο διάσημοι Αμερικανοί, δημοσιογράφοι, αναλυτές και – κυρίως – πολιτικοί, προτείνουν ελαφρά την καρδία ότι οι απλοί πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν τη ζωή τους στο βωμό της οικονομίας. Ο Guardian συνέταξε μια λίστα των πιο διάσημων σχετικών περιστατικών.

Οι παππούδες πρέπει να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν

Τον Μάρτιο, όταν ακόμη τα περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο πολιτείας μόλις που ξεκινούσαν, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ήδη ανυπομονούσαν για την επανεκκίνηση της αμερικανικής οικονομίας. Ο αντικυβερνήτης του Τέξας, Νταν Πάτρικ, είχε εκφράσει σε μάλλον έντονους τόνους της γνώμη του για το θέμα. Συγκεκριμένα, είχε υποστηρίξει ότι οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να θυσιαστούν.

Ο Πάτρικ – που και ο ίδιος είναι ηλικιωμένος – είχε δηλώσει τότε: «Κανείς δεν με ρώτησε αν είμαι πρόθυμος, ως ηλικιωμένος, να πάρω το ρίσκο να πεθάνω προκειμένου να κρατήσω την Αμερική όπως την αγαπάμε οι Αμερικανοί για τα παιδιά και τα εγγόνια μου»

Texas Lt Gov Dan Patrick went on national tv & argued elderly people should die for the health of the market. Capitalism is a system that priorities profits over people. This fight is literally a matter of life or death. Battle lines are being drawn. Which side are you on? pic.twitter.com/GI3LQZG7uo — Chris Brooks (@chactivist) March 24, 2020

Ο αμερικανικός τρόπος ζωής εναντίον των… Αμερικανών

Τον Απρίλιο, ο Τρέι Χόλινγκσγουορθ, γερουσιαστής από την Ιντιάνα, δήλωσε ότι είχε φτάσει η στιγμή οι Αμερικανοί να επιλέξουν αν θα σώσουν την οικονομία ή ανθρώπινες ζωές. Η απάντησή του για το πιο ήταν το «μικρότερο κακό» δεν ήταν η αναμενόμενη.

Αναφερόμενος στον κοροναϊό ως «βιολογική πρόκληση», είπε: «Έχουμε μια βιολογική πρόκληση σε αυτό το πρόβλημα, όμως η οικονομική πρόκληση μεγαλώσει και είναι ήδη πολύ πιο εκτεταμένη».

«Και οι δύο αποφάσεις θα βλάψουν πολίτες, είτε πρόκειται για μια μεγάλη οικονομική καταστροφή, είτε για την απώλεια ζωών. Όμως η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης είναι πάγια. Αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ της απώλειας του τρόπου ζωής μας ως Αμερικάνων και της απώλειας αμερικανικών ζωών, είμαστε πάντα υποχρεωμένοι να διαλέξουμε το δεύτερο», δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή.

Οι πολίτες του Λας Βέγκας θυσιάζονται ως «ομάδα ελέγχου»

Τον Απρίλιο, η δήμαρχος του Λας Βέγκας Κάρολιν Γκούντμαν, δήλωσε στον Άντερσον Κούπερ του CNN ότι είναι πρόθυμη να προσφέρει τους πολίτες της ως «ομάδα ελέγχου» για την επανεκκίνηση της οικονομίας, λέγοντας ότι τα περιοριστικά μέτρα είχαν κρατήσει υπερβολικά μεγάλο διάστημα.

Η Γκούντμαν ήταν από τους πλέον ένθερμους υπέρμαχους του πρόωρου ανοίγματος των καζίνο του Λας Βέγκας, δηλώνοντας στο MSNBC στις αρχές της ίδιας εβδομάδας: «Αφήστε τις επιχειρήσεις να ανοίξουν και πάλι και ο ανταγωνισμός θα καταστρέψει τις επιχειρήσεις αν πράγματι φανεί ότι έχουν την ασθένεια. Και θα κλείσουν. Είναι τόσο απλό».

A short thread: This is Carolyn Goodman, the major of Las Vegas. On CNN she offered to make the city and its casinos a «control group» for the end of lockdown – in which people may die because of the end of social distancing pic.twitter.com/p2qOPxl8qJ — Matthew Garrahan (@MattGarrahan) April 22, 2020

Και φυσικά, οι δηλώσεις Τραμπ

Τον Μάρτιο, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη των lockdown, ο Τραμπ μιλούσε ήδη στο Fox News για την… μεγάλη ανάσταση των Αμερικανών, δηλώνοντας πρόθυμος να ανοίξει και πάλι τις αμερικανικές επιχειρήσεις μέχρι το Πάσχα. Τότε, σε συνέντευξη τύπου του Λευκού Οίκου για τον κοροναϊό, δεν προσπάθησε να εξωραΐσει τις θυσίες που θα απαιτούνταν για κάτι τέτοιο.

«Όλη η ιδέα του θανάτου είναι απαίσια», δήλωσε ο πρόεδρος. «Όμως υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του 1% και του τέσσερα ή πέντε ή ακόμη και του 3%.

President Trump: «The whole concept of death is terrible, but there’s a tremendous difference between something under one percent and four or five or even three percent.» Full video here: https://t.co/jfuGGc0Nu1 pic.twitter.com/c66a8jtLr9 — CSPAN (@cspan) March 23, 2020

Πηγή: www.theguardian.com