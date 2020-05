Κορωνοϊός: Πάνω από 5.250.000 κρούσματα σε όλο τον κόσμο

People wearing face masks walk at Trocadero square near the Eiffel Tower, as France began a gradual end to a nationwide lockdown due to the coronavirus disease (COVID-19) in Paris, France, May 16, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Περισσότερα από 5.250.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί επίσημα παγκοσμίως, εκ των οποίων περισσότερα από τα δύο τρίτα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων πηγών σήμερα στις 19.50 ώρα Ελλάδος. Τουλάχιστον 5.250.658 κρούσματα της λοίμωξης, εκ των οποίων 339.172 θάνατοι έχουν καταγραφεί κυρίως στην Ευρώπη, την πλέον πληγείσα ήπειρο με περισσότερα από 2.003.510 κρούσματα και 173.186 θανάτους, και στις Ηνωμένες Πολιτείες (1.604.879 κρούσματα, εκ των οποίων 96.125 θάνατοι). Ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως διπλασιάστηκε μέσα σε ένα μήνα και περισσότερα από 250.000 νέα κρούσματα καταγράφηκαν σε λιγότερο από τρεις ημέρες. Ο αριθμός των διαγνωσμένων κρουσμάτων αντικατοπτρίζει μόνο ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού των λοιμώξεων, με έναν μεγάλο αριθμό χωρών να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις μόνο στα σοβαρά περιστατικά ή να μην έχουν τις δυνατότητες διεξαγωγής διαγνωστικών ελέγχων. Οι δύο μεγαλύτερες ημερήσιες αυξήσεις νέων κρουσμάτων από την έναρξη της πανδημίας παρατηρήθηκαν την Παρασκευή και την Πέμπτη με αντίστοιχα περισσότερα από 110.000 και περισσότερα από 106.000 νέα καταγεγραμμένα κρούσματα παγκοσμίως σε 24 ώρες, σύμφωνα πάντα με την καταμέτρηση του AFP. Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική είναι στο εξής η περιοχή όπου η ασθένεια εξελίσσεται περισσότερο: 33.719 νέα κρούσματα καταγράφηκαν στις 22 Μαΐου (έναντι 28.647 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και 20.867 στην Ευρώπη). Στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, ο αριθμός των ημερήσιων κρουσμάτων αυξανόταν μέχρι τότε με τον ταχύτερο ρυθμό. Την Παρασκευή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι η Νότια Αμερική είναι «ένα νέο επίκεντρο» της πανδημίας Covid-19, με μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση στη Βραζιλία. Η αύξηση στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (685.508 κρούσματα εκ των οποίων 37.762 θάνατοι σήμερα) συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση των κρουσμάτων στη Βραζιλία (3.30.890 κρούσματα, αριθμός που διπλασιάστηκε σε 12 ημέρες), αλλά και στο Περού (111.698 ), στη Χιλή (65.393), στο Μεξικό (62.597). Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ