Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν: Φωτογραφίες οπαδών στις κερκίδες

Τη συμπαράσταση… 13.000 οπαδών της έχει η Γκλάντμπαχ στο σημερινό παιχνίδι με την Λεβερκούζεν, για την 27η αγωνιστική της Bundesliga.

Τη δεύτερη αγωνιστική, μετά τη δίμηνη διακοπή λόγω του κορωνοϊού. Φυσικά, δεν πρόκειται για κανονικούς οπαδούς, αφού λόγω της πανδημίας απαγορεύεται η παρουσία φιλάθλων στις κερκίδες.

Παρόλα αυτά οι άνθρωποι της Γκλάντμπαχ για να «ζεστάνουν» την παγωμένη ατμόσφαιρα, που δημιουργείται όταν ένα παιχνίδι είναι κεκλεισμένων των θυρών, αποφάσισαν να κάνουν ένα… τρικ.

Ποιο ήταν αυτό; Η γερμανική ομάδα έβαλε φωτογραφίες οπαδών της στις κερκίδες. Φυσικά, με το αζημίωτο, αφού όποιος ήθελε να τοποθετηθεί η φωτογραφία σου σε ένα από τα καθίσματα, θα έπρεπε να δώσει 19 ευρώ.

Περισσότεροι από 13.000 οπαδοί της Γκλάντμπαχ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της διοίκησης, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι τα έσοδα θα διατεθούν σε τοπικά φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Borussia Monchengladbach will play their first home game today in front of 13,000 cardboard cut-out fans 📸 pic.twitter.com/ZCwZsIwmaM

