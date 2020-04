Ο Τζόρνταν δωρίζει τα κέρδη σε φιλανθρωπίες

Το The Last Dance με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Τζόρνταν «σαρώνει» σε προβολές αυτές τις μέρες και έχει κεντρίσει την προσοχή όλων. Αναμφίβολα αυτή η επιτυχία θα εξαργυρωθεί και σε πάρα πολλά έσοδα, ένα σημαντικό μέρος των οποίων θα καταλήξουν στους λογαριασμούς του Αir Μάικλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα αμερικάνικα ΜΜΕ, ο Τζόρνταν έχει αποφασίσει να δωρίσει όλα τα κέρδη από τη δημοφιλή σειρά σε φιλανθρωπίες. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, θα είναι μία εκπληκτική κίνηση εκ μέρους του Τζόρνταν!

MJ is donating his entire share of the proceeds from The Last Dance to charity, which could reach up to $4M, per @Forbes pic.twitter.com/zZO24eq43F

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 21, 2020