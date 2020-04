Κορωνοϊός: Το ΔΝΤ ανακοινώνει σήμερα τις προβλέψεις του για την ελληνική οικονομία

International Monetary Fund logo is seen inside the headquarters at the end of the IMF/World Bank annual meetings in Washington, U.S., October 9, 2016. REUTERS/Yuri Gripas

Τις προβλέψεις του για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού αναμένεται να δημοσιεύσει σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η εκτίμηση για το πόσο ήδη έχει και θα επηρεαστεί και το επόμενο διάστημα το ελληνικό ΑΕΠ. Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, έχει προειδοποιήσει πως πρέπει να περιμένουμε κάτι ανάλογο με αυτό που έρχεται συνολικά στην ευρωπαϊκή οικονομία, δηλαδή μία ύφεση της τάξης του 5% έως 10%. Κοροναϊός : Βάζει «τέλος» στη χειραψία – Αλλάζει ριζικά ο τρόπος που επικοινωνούμε Οι εκτιμήσεις των ξένων οίκων Οι εκτιμήσεις των περισσότερων ξένων οίκων κινούνται μέσα σε αυτό το όριο διακύμανσης. Η Morgan Stanley είναι από τους πλέον αισιόδοξους οίκους και βλέπει ύφεση 5,3% για την ελληνική οικονομία φέτος. Η HSBC αναμένει πτώση 6% για το ελληνικό ΑΕΠ και η Goldman Sachs το βλέπει να συρρικνώνεται 9%. Η πλέον ζοφερή πρόβλεψη προέρχεται από την UniCredit, που προειδοποιεί για βουτιά 18,6% στο ελληνικό ΑΕΠ το 2020. Η προηγούμενη πρόβλεψη του ΔΝΤ για την ελληνική οικονομία, πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση του νέου κοροναϊού και μπει ολόκληρος ο πλανήτης σε καραντίνα, έκανε λόγο για ρυθμούς ανάπτυξης 2,2% φέτος, έναντι στόχου της ελληνικής κυβέρνησης για ανάπτυξη 2,8%. Η ΕΚΤ σώζει την Ευρώπη, η Ευρώπη θέλει να σωθεί; Share