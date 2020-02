orangeface: To απόλυτο viral με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ

Το απόλυτο trend έγινε στο Twitter η φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος όπου φαίνεται ξεκάθαρα η διχρωμία στο πρόσωπο του Πρόεδρου των ΗΠΑ.

Βέβαια οι Αμερικάνοι –που ξέρουν πολύ καλά τι θα πει τρολάρισμα- δεν έμειναν μόνο στη φωτογραφία, αλλά έκαναν πρώτο trend τη φράση #orangeface.

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ — White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020

Ο διαδικτυακός χαμός που ακολούθησε λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα να απαντήσει μέσω tweet ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνοντας τον φανερό εκνευρισμό του.

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2020

Όπως και να έχει οι χρήστες του twitter τις τελευταίες ώρες έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, αυτοί που υποστηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο αλλά και σε αυτούς που κάνουν λόγο για ακόμη ένα τρικ του Τραμπ στη δημόσια εικόνα του.

Πάρτι στο Twitter

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ — White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020

Όπως φαίνεται από την εικόνα, φαίνεται ξεκάθαρα η διχρωμία στο πρόσωπο του Τραμπ από το όχι και τόσο πετυχημένο μακιγιάζ…

Μάλιστα, το Twitter γρήγορα πλημμύρισε με φωτογραφίες του προέδρου Τραμπ που πόσταραν τις δικές τους εκδοχές.