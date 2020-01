Κόμπι Μπράιαντ: Θρήνος για τον θάνατό του στους αγώνες του NBA

Την ώρα που οι παίκτες των Ντένβερ Νάγκετς και των Χιούστον Ρόκετς έκαναν προθέρμανση για τον μεταξύ του αγώνα, έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

The Rockets and Nuggets held a moment of silence for Kobe Bryant prior to today’s game pic.twitter.com/A7nLIUR2Oz — Sports Illustrated (@SInow) January 26, 2020

Μη μπορώντας να πιστέψουν αυτό που ακούν οι αστέρες και των δύο ομάδων ξέσπασαν σε κλάματα, ενώ στο δεύτερο ματς της βραδιάς, ανάμεσα στους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Τορόντο Ράπτορς, ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν των γηπεδούχων δεν είχε καν κουράγιο να κάνει προθέρμανση, με τον κόουτς Γκρεγκ Πόποβιτς να προσπαθεί να τον παρηγορήσει.

Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας, καθεμία από τις ομάδες δεν εκδήλωσε την πρώτη της επίθεση κρατώντας τη μπάλα για 24 δευτερόλεπτα, δηλαδή τον αριθμό της φανέλας που φορούσε ο Μπράιαντ. Σε άλλα γήπεδα, παραβιάστηκε και ο κανόνας των 8 δευτερολέπτων για το πέρασμα της μπάλας από το κέντρο του γηπέδου, αφού το 8 ήταν ο αριθμός της πρώτης φανέλας του Κόμπι.

Στην Ατλάντα ο πόιντ γκαρντ των Χοκς Τρε Γιανγκ ξέσπασε σε λυγμούς στην αγκαλιά της μητέρας του.

Την ίδια στιγμή στο Λος Άντζελες, χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στο «Στέιπλς Σέντερ» για να τιμήσουν τη μνήμη του θρύλου του μπάσκετ.

Συγκλονιστικό είναι και το βίντεο όπου ο Λεμπρόν Tζέιμς πληροφορείται την τραγική είδηση στο αεροδρόμιο της πόλης, όταν αφίχθη η αποστολή των Λέικερς.

Χθες, μάλιστα, ο Λεμπρόν είχε ξεπεράσει σε πόντους τον Κόμπι Μπράιαντ, με τον «Black Mamba» να τον συγχαίρει με το τελευταίο tweet της ζωής του.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Παράλληλα, συγκλονιστικές ήταν οι στιγμές στη Mamba Academy, που ιδρύθηκε ο Μπράιαντ και στην οποία κατευθύνονταν ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ, η κόρη του και οι υπόλοιποι επιβάτες που επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο.