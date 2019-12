Ρωσικό ΥΠΕΞ: Ναυτικοί, προσοχή σε τυχόν εμπλοκή με κυκλώματα διακίνησης μεταναστών

In this Sunday, Jan. 19, 2014 photo immigrants believed to be Syrians sit on a Greek Coast Guard vessel after being detained by Greek authorities in the southeastern island of Symi. In another incident near the eastern Aegean sea near Farmakonissi islet on Monday, Jan. 20, 2014, Greek rescuers are seeking 12 people reported missing after a fishing boat packed with immigrants that was being towed to the shore by a coastguard vessel capsized in the dark. A Merchant Marine Ministry statement says another 16 people were rescued and their nationalities were unknown. (AP Photo/Nikolas Nanev)

Η παράνομη διακίνηση προσφύγων και μεταναστών θεωρείται μια από τις πιο επικερδείς παράνομες δραστηριότητες στην ανατολική Μεσόγειο καθώς η αυξημένη ζήτηση για το ταξίδι από την Τουρκία ή τις ακτές της βόρειας Αφρικής προς Ελλάδα και Ιταλία αποτελεί «κινητήρια δύναμη» για τα κυκλώματα τα οποία αναζητούν διαρκώς μέλη. Παράλληλα όμως οι διωκτικές Αρχές είναι επί 24ωρου βάσεως σε αυξημένη επιφυλακή για τον εντοπισμό λέμβων ή πλοίων που μεταφέρουν παράνομα αλλοδαπούς που έχουν ως προορισμό τους χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες ως διακινητές βρίσκονται και αρκετοί αλλοδαποί οι οποίοι ισχυρίζονται ενώπιον της Δικαιοσύνης πως δεν γνώριζαν για το «φορτίο» του πλοίου. Την ίδια στιγμή προειδοποίηση προς τους Ρώσους ναυτικούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αναζήτηση εργασίας καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να τους εξαπατήσουν και να τους εντάξουν σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών προς τη χώρα μας απευθύνει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου Μαρίας Ζαχάροβα που γνωστοποίησε την Παρασκευή η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ελλάδα. Η κυρία Ζαχάροβα ανέφερε το τελευταίο διάστημα, στα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας και της Ιταλίας πολλαπλασιάστηκαν τα περιστατικά σύλληψης Ρώσων ναυτών οι οποίοι εργάζονται σε σκάφη υπό ξένες σημαίες. Και πρόσθεσε ότι εναντίον των Ρώσων εγείρονται κατηγορίες για μεταφορές παράνομων μεταναστών κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας. Επίσης τόνισε ότι αυτό το διάστημα υπό κράτηση βρίσκονται 24 άτομα στην Ελλάδα και 23 άτομα στην Ιταλία. Κάποιοι έχουν καταδικαστεί ενώ η πλειοψηφία των ναυτών αναμένει τις οριστικές αποφάσεις των τοπικών δικαστικών οργάνων. Υπογράμμισε ακόμη πως οι ίδιοι οι Ρώσοι λένε ότι εξαπατήθηκαν και παρασύρθηκαν σε αυτή τη δραστηριότητα διευκρινίζοντας ότι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και μέσω προσωπικών επαφών άτομα προσφέρουν υψηλούς μισθούς για εργασία πάνω σε σκάφη που εκτελούν κρουαζιέρες και μόνον όταν βρεθούν στο κατάστρωμα οι πολίτες (της Ρωσίας) αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό.