Μαρινάκης: «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να εκπροσωπούμε την Ελλάδα με υπερηφάνεια»

OLYMPIACOS has qualified in the @europaleague, amongst an amazing atmosphere in G. Karaiskakis stadium last night. WE KEEP ON DREAMING and representing GREECE with pride! 🔴⚪️🇬🇷 / Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας προκρίθηκε στο UEFA Europa League, μέσα σε μία εκπληκτική ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» χθες βράδυ. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να εκπροσωπούμε την ΕΛΛΑΔΑ με υπερηφάνεια! 🔴⚪️🇬🇷 #Olympiacos #UEL #UEFA #Greece #Football #Piraeus #Win #Pride #WeKeepOnDreaming @olympiacosfc