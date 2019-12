«Εγκώμια» Πιτίνο για Μπαρτελόνα και Μίροτιτς

Τα.. τιτιβίσματα του Ρικ Πιτίνο από ότι φαίνεται δεν θα εκλείψουν και φέτος σχετικά με τα ταξίδια του με τον Παναθηναϊκό.

Ο προπονητής των Πρασίνων είναι ενεργός στα social media και πάντα γράφει αυτό που σκέφτεται, με τον Hall Of Famer κόουτς να χρησιμοποιεί κολακευτικά σχόλια για την Μπαρτσελόνα, την οποία αντιμετωπίζει η ομάδα του την Παρασκευή στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Ο Πιτίνο έγραψε για τους Καταλανούς, ενώ εξήρε και τον Μίροτιτς τον οποίο χαρακτήρισε ως βασικό υποψήφιο για το MVP της χρονιάς στην Ευρωλίγκα.

«H Μπαρτσελόνα είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης. Έχει σπουδαίο μέγεθος και εμπειρία. Ο Μίροτιτς είναι νωρίς στη σεζόν υποψήφιος για το βραβείο του MVP. Εμείς είμαστε μια κοντή ομάδα που πρέπει να είναι δυνατή στα βασικά, σε κάθε φάση του αγώνα. Πάμε Παναθηναϊκέ» τόνισε ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο twitter.

Barcelona is one of the strongest teams in the Euroleague. Great size and experience. Mirotic early MVP candidate. We are an undersized team that must be strong fundamentally with every phase of the game. Go PAO!

