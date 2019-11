Φονικός σεισμός στην Αλβανία : Στους 5 οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες

Όσο περνούν οι ώρες γίνονται πλέον φανερές οι καταστροφικές διαστάσεις του σεισμού που έπληξε σήμερα λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας) την Αλβανία, με επίκεντρο περιοχή ανάμεσα στα Τίρανα και την παραλιακή πόλη του Δυρραχίου.

Πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων κάνουν πλέον λόγο για πέντε νεκρούς, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των τραυματιών που διακομίζονται σε νοσοκομεία. Επίσης, οι πληροφορίες μιλούν για εγκλωβισμένους στα ερείπια των κτιρίων που καταστράφηκαν.

Σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται τον υπουργό Άμυνας της γειτονικής χώρας, δύο νεκροί, ένας άντρας και μια γυναίκα βρέθηκαν στην πόλη Τουμάνε, ακόμα ένας άντρας πήδηξε από παράθυρο κτιρίου στην περιοχή Κούρμπιν για να σωθεί κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ακόμα ένας άνθρωπος πέθανε από κατάρρευση κτιρίου στο Δυρράχιο.

Η ταυτότητα του πέμπτου θύματος δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί.

.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σιγιάκ, ανάμεσα στο Δυρράχιο και τα Τίρανα, σύμφωνα με το αμερικανικό γεωδυναμικό ινστιτούτο (USGS), ενώ το εστιακό βάθος ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα. Πρόκειται για τη δεύτερη ισχυρή δόνηση μέσα σε χονδρικά ένα δίμηνο και κατατρομοκράτησε χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους, ορισμένοι με βρέφη στα χέρια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο σκοτώθηκε στο Κούρμπιν, όταν πανικοβλήθηκε λόγω του σεισμού και πήδηξε από το μπαλκόνι. Όπως δήλωσε η υπουργός Υγείας της Αλβανίας Ogerta Manastirliu, υπάρχουν τουλάχιστον 150 τραυματίες που έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία. «Είμαστε σε επιφυλακή και στο πλευρό των ιατρικών ομάδων» δήλωσε η υπουργός.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι διεθνή και τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν μεγαλύτερους αριθμούς τραυματιών, αλλά και πληροφορίες για τρεις νεκρούς. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης επιχειρήσεις διάσωσης των δεκάδων εγκλωβισμένων.

Powerful earthquake in 🇦🇱, Ministry of Health says 150 people have been injured. Situation is bad in Thumana. pic.twitter.com/Ki28dG2Pus

— Euronews Albania (@EuronewsAlbania) November 26, 2019