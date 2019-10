Brexit : Λίγο πριν τη λήξη Λονδίνο και Βρυξέλλες είναι κοντά σε συμφωνία

Πολύ κοντά σε μια οριστική συμφωνία για το Brexit βρίσκονται ΕΕ και Μεγάλη Βρετανία σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βρετανικά και όχι μόνο, μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το πρώτο θέμα στην ηλεκτρονική έκδοση του Guardian, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον φαίνεται να έκανε αρκετά βήματα πίσω, σχετικά με τα ιρλανδικά σύνορα, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο το πεδίο των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Επικαλούμενος Βρετανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, ο Guardian μεταδίδει επίσης πληροφορίες ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών φέρεται να έχουν συμφωνήσει στην ύπαρξη τελωνείου στη Βόρεια Ιρλανδία, ιδέα που είχε απορρίψει η Τερέζα Μέι ως «απαράδεκτη», καθώς, όπως είχε πει στους Ευρωπαίους ομολόγους της, «δεν θα γίνει δεκτή», καθώς αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι της Μεγάλης Βρετανίας θα είναι σε ένα βαθμό χωρισμένο από την υπόλοιπη χώρα, ώστε τελικά να αποφευχθούν τα σκληρά σύνορα με την Ιρλανδία.

Το Bloomberg μεταδίδει ότι ΕΕ και Μεγάλη Βρετανία έχουν καταλήξει σε ένα προσχέδιο συμφωνίας καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι την 31η Οκτωβρίου, ήτοι την επίσημη ημερομηνία εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ.

