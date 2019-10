Οριστικά στην ΕΡΤ το BCL

Σε συμφωνία με τη δημόσια τηλεόραση κατέληξε το Basketball Champions League.

Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ, η ευρωπαϊκή διοργάνωση κατάφερε να βρει τηλεοπτική στέγη για τη νέα σεζόν, με την ΕΡΤ να είναι εκείνη που απέκτησε τα δικαιώματα προβολής.

Με βάση αυτό, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Περιστερίου και της ΑΕΚ θα μεταδίδονται από από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης, αρχής γενομένης από σήμερα.

Συγκεκριμένα, το ματς του «Δικεφάλου του Βορρά» με την Μπεσίκτας (15/10, 19:30) θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3, ενώ εκείνο της ομάδας των δυτικών προαστίων απέναντι στην Γκαζιαντέπ (15/10, 19:00) από το ΕΡΤ SPORTS αντίστοιχα.

