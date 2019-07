Ολυμπιακός: «Τα χρώματα που μάθαμε από παιδιά, η φανέλα του πρωταθλητή»

Ο Ολυμπιακός είχε προαναγγείλει χθες με ανάρτηση του τη νέα ερυθρόλευκη εμφάνιση και σήμερα, λίγες ώρες πριν το σπουδαίο φιλικό με τη Νότιγχαμ Φόρεστ η εντός έδρας φανέλα αποκαλύφθηκε.

Οι Πειριαώτες παρουσίασαν μέσω Twitter την κλασική ριγωτή ερυθρόλευκη εμφάνιση για τη νέα σεζόν, η οποία εντυπωσιάζει και παραμένει πιστή στην ένδοξη παράδοση του συλλόγου. Ο Ολυμπιακός σε συνεργασία με την Adidas στη νέα φανέλα θα έχει πιο μεγάλες ρίγες, αλλά και περισσότερο λευκό.

Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς αναμένεται να «ντεμπουτάρουν» με την ολοκαίνουρια εμφάνιση στο αποψινό παιχνίδι (21:30, One TV) με τη Νότιγχαμ στο Καραϊσκάκη, το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο.

«Τα χρώματα που μάθαμε από παιδιά, η φανέλα του πρωταθλητή! Ώρα να ξαναγράψουμε ιστορία για τη σεζόν 2019/20» έγραψαν χαρακτηριστικά οι ερυθρόλευκοι.

Δείτε την ανάρτηση:

Τα χρώματα που μάθαμε από παιδιά, η φανέλα του πρωταθλητή! Ώρα να ξαναγράψουμε ιστορία για τη σεζόν 19/20. / The colours we’ve known since we were kids, a champion’s jersey. It’s time to make history again for the 19/20 season.🔴⚪🏆

#Olympiacos #adidasFootball #DareToCreate pic.twitter.com/ajHMacv9O2

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 16, 2019