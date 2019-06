James Bond 25 : Κυκλοφόρησε το πρώτο σύντομο τρέιλερ

Ένα σύντομο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας «James Bond 25» κυκλοφόρησε στον επίσημο λογαριασμό «Bond» στο Twitter.

Στο απόσπασμα εμφανίζεται ο πρωταγωνιστής, Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος υποδύεται τον θρυλικό πράκτορα 007. Ο Άγγλος ηθοποιός εμφανίζεται μπροστά από λευκό φόντο, φορώντας το γνωστό κοστούμι και άσπρο πουκάμισο στην κλασσική σκηνή των τίτλων αρχής των ταινιών James Bond να πυροβολεί.

«Νέα εβδομάδα, νέο ξεκίνημα» αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο για την ταινία, ο τίτλος της οποίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

A new week. A new beginning. pic.twitter.com/hkMsjFhzVf

Η νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς γυρίζεται με αρκετές καθυστερήσεις, αλλά τώρα ανακοινώθηκε ότι προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2020.

Τον περασμένο μήνα, ο Ντάνιελ Κρεγκ τραυματίστηκε στον αστράγαλο στη διάρκεια των γυρισμάτων σκηνών δράσης στη Τζαμάικα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια στις αρχές Ιουνίου έγινε γνωστό ότι ένα μέλος του κινηματογραφικού συνεργείου τραυματίστηκε στα γυρίσματα, στη διάρκεια ελεγχόμενης έκρηξης στο πλατό.

#007 Daniel Craig hitting the gym hard @pinewoodstudios, prepping for shooting next week! #Bond25 📷 @GregWInsight pic.twitter.com/PrXZDnSX0O

— James Bond (@007) June 15, 2019