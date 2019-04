Τέλος η σεζόν για τον Χάντσον Οντόι της Τσέλσι

Ραντεβού με την ατυχία είχε ο Χάντσον Οντόι στην αναμέτρηση της Τσέλσι με τη Μπέρνλι στο «Στάνφορντ Μπριτζ».

Οι μπλε ήρθαν ισόπαλοι 2-2 με τους «Κλάρετς» και σπατάλησαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ξεφύγουν από τους διώκτες τους, όμως αυτό από μόνο του δεν ήταν το μοναδικό αρνητικό.

Συγκεκριμένα, ο Μαουρίσιο Σάρι είδε τον νεαρό Χάντσον Οντόι να τραυματίζεται στο 41΄λεπτό του παιχνιδιού και να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος από το ιατρικό επιτελείο.

Όπως ανακοίνωσε αργότερα ο ίδιος ο Άγγλος μέσω Twitter, υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα, με συνέπεια να τεθεί νοκ άουτ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Παράλληλα. αγγλικά Μέσα έρχονται να κάνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα, καθώς αναφέρουν πως πλέον ο 18χρονος είναι αμφίβολος για τα ημιτελικά του Nations League με τη φανέλα της Αγγλίας στις 6 Ιουνίου.

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!😢🙏🏾❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) April 22, 2019