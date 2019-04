Μικ Τζάγκερ: «Θα μπορούσε να είχε πεθάνει» αποκαλύπτει ο αδερφός του

Ο Μικ Τζάγκερ θα μπορούσε να είχε πεθάνει, εάν οι γιατροί δεν είχαν ανακαλύψει την κατάσταση της καρδιάς του σε μία εξέταση ρουτίνας που τον οδήγησε στο χειρουργικό κρεβάτι, όπως αποκάλυψε ο αδελφός του, Κρις.

Ο Κρις τόνισε ότι ο Μικ είναι καλά στην υγεία του αφότου ο ίδιος μέσω Twitter ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι νιώθει πολύ καλύτερα μετά την επέμβαση αντικατάστασης βαλβίδας, στην οποία υποβλήθηκε, ενώ τους ευχαρίστησε για τα μηνύματα υποστήριξης.

«Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα υποστήριξης. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα τώρα και αναρρώνω. Ενα τεράστιο ευχαριστώ και στο ιατρικό προσωπικό γιατί έκαναν εκπληκτική δουλειά», έγραψε ο θρυλικός frontman των Rolling Stones.

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend – and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.

— Mick Jagger (@MickJagger) April 5, 2019