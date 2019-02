Μπάρκλεϊ: «Κάποτε ήταν ο Μπερντ, τώρα μιλάμε για τον Ντόντσιτς»

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει… σκλαβώσει το NBA, μιας και στην πρώτη του χρονιά στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έχει 20.7 πόντους (43%), 7.2 ριμπάουντ και 5.6 ασίστ με αρκετά double και triple doubles. Φέτος αν και δεν κατάφερε να κερδίσει τη συμμετοχή του στα All Star Game, θα δώσει το παρών στο Skills Challenge.

Αν και μετρά μόλις 55 ματς με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς, ο νεαρός Σλοβένος φαίνεται πως έχει αποκτήσει ήδη… θαυμαστές που πιστεύουν πολύ στην προοπτική του. Ένας από αυτούς είναι και ο Round Mound of Rebound ή ο κατά κόσμον Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ένας από τους καλύτερους σέντερ της Λίγκας τη δεκαετία του 80’ και του 90’ με τις φανέλες των Σίξερς των Σανς και των Ρόκετς.

Ο Μπάρκλεϊ τον έβαλε στην κουβέντα λέγοντας πως μπορεί να μην έχει φτάσει στο επίπεδο αυτό αλλά σίγουρα θα φτάσει να είναι για την εποχή του, ό,τι ήταν για τη δική τους αντίστοιχα παίκτες όπως οι Λάρι Μπερντ, Στιβ Νας, Μανού Τζινόμπιλι και Ντιρκ Νοβίτσκι. Θεαματικοί και κυρίαρχοι λευκοί που ξεχώρισαν σε μια Λίγκα όπου ως επί το πλείστον κυριαρχούν οι Αφροαμερικανοί.

«Ο Ντόντσιτς είναι το κάτι άλλο. Είναι ένα… κακό λευκό παιδί, όπως λέγαμε στις μέρες μας. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο αυτό, αλλά βρισκόμαστε πολύ κοντά στην εποχή που τα μαύρα παιδιά στη γειτονιά θα φορούν τη φανέλα του. Υπήρχαν κάποτε οι Λάρι Μπερντ, Στιβ Νας, Ντιρκ Νοβίτσκ και Μανού Τζινόμπιλι. Ο Ντόντσιτς αν συνεχίσει να παίζει έτσι, σύντομα θα δούμε παιδιά να φορούν φανέλα με το νούμερό του…».

Charles Barkley on @luka7doncic: “That’s a bad white boy . . . we’re getting really close to little black kids in the ‘hood wearing his jersey.”https://t.co/ElgvorCtkn pic.twitter.com/nYN3QsaVtl

— Brad Townsend (@townbrad) February 15, 2019