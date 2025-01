Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς έφερε και την πρώτη απελευθέρωση ομήρων. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 5 μ.μ. η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό τρεις γυναίκες. Πρόκειται για την 24χρονη Ρόμι Γκονέν, τη 31χρονη Ντορόν Στάινμπρεχερ και τη 28χρονη Έμιλι Νταμάρι.

Κομβόι με οχήματα του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε τις τρεις γυναίκες, τις μετέφερε στα σύνορα και από εκεί με ελικόπτερο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) ενημέρωσε ότι έχει παραλάβει τις τρεις γυναίκες ομήρους στη Γάζα. Ο στρατός ενημερώθηκε επίσης, από τον Ερυθρό Σταυρό ότι οι τρεις γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους.

«Η Εμιλι, η Ντόρον και η Ρόμι έχουν επιτέλους πάρει τον δρόμο για τα σπίτια τους», δήλωσε στην ισραηλινή τηλεόραση ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι. «Είναι μία στιγμή μεγάλης συγκίνησης».

Όλη τη διαδικασία παρακολούθησαν οι συγγενείς των τριών γυναικών μαζί με εκπροσώπους του στρατού οι οποίοι τους ενημέρωναν για την εξέλιξη της επιχείρησης ανταλλαγής.

Families of released hostages celebrate upon learning their loved ones are back in IDF custody. pic.twitter.com/5qftYYwveL

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 19, 2025