Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την εκεχειρία στη Γάζα.

Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας τέθηκε σε ισχύ στις 11:15 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ έλαβε τον κατάλογο με τα ονόματα των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Λίγο αργότερα η Χαμάς ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στους μεσολαβητές τα ονόματα τριών γυναικών ομήρων που κρατά στη Λωρίδα της Γάζας και οι οποίες θα αφεθούν ελεύθερες σήμερα.

Σύμφωνα με τον Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κάσαμ – η ένοπλή πτέρυγα της Χαμάς–, πρόκειται για τη Ρόμι Γκονέν, 24 ετών, τη Βρετανοϊσραηλινή Έμιλι Νταμάρι, 28 ετών και τη Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ, 31 ετών.

Hamas has announced that it will release hostages Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher later today. https://t.co/l2XR1IppD2 pic.twitter.com/OZXIgToziH

— Open Source Intel (@Osint613) January 19, 2025