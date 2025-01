Έπειτα από 15 μήνες πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τέθηκε τελικά σήμερα στις 11:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σε ισχύ η εκεχειρία στην οποία είχε συμφωνήσει με τη Χαμάς, με τρεις ώρες καθυστέρηση καθώς η παλαιστινιακή οργάνωση δεν είχε ανακοινώσει τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερώσει σήμερα.

Με βάση τη συμφωνία, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, τα όπλα στη Γάζα θα έπρεπε να είχαν σιγήσει στις 08:30. Όμως, επικαλούμενο την καθυστέρηση της Χαμάς να ανακοινώσει τα ονόματα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθερες σήμερα, το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματά του εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων από τις 08:30 ως τις 11:15.

Η Χαμάς δικαιολόγησε την καθυστέρηση επικαλούμενη «περιπλοκές στο πεδίο και τη συνέχιση των βομβαρδισμών».

Στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11:00, η παλαιστινιακή οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα των τριών Ισραηλινών.

Σύμφωνα με τον Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ – η ένοπλή πτέρυγα της Χαμάς–, πρόκειται για τη Ρόμι Γκονέν, 24 ετών, τη Βρετανοϊσραηλινή Έμιλι Νταμάρι, 28 ετών και τη Ντορόν Στάινμπρέχερ, 31 ετών.

Hamas has announced that it will release hostages Romi Gonen, Emily Damari, and Doron Steinbrecher later today. https://t.co/l2XR1IppD2 pic.twitter.com/OZXIgToziH

— Open Source Intel (@Osint613) January 19, 2025