Αυξάνονται οι νεκροί που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που έπληξε την Κίνα. Τουλάχιστον 53 είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ενώ άλλοι 62 τραυματίστηκαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που έπληξε κυρίως την κομητεία Ντινγκρί, στην περιφέρεια του Θιβέτ, στη νοτιοδυτική Κίνα, στην περιοχή όπου βρίσκεται το κινεζικό τμήμα των Ιμαλαΐων, μεταδίδει το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, επικαλούμενο νεότερο απολογισμό των αρχών μέχρι το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Ο σεισμός σημειώθηκε περί τις 09:05 (τοπική ώρα· 03:05 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη CENC, δημόσια σεισμολογική υπηρεσία της Κίνας, που εκτίμησε πως ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έκανε λόγο από πλευράς του για σεισμό 7,1 βαθμών. Η δόνηση έγινε αισθητή ως την Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, περίπου 400 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

«Δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο καντόνι του Ντινγκρί και στα περίχωρά του και πολλά κτίρια κατέρρευσαν κοντά στο επίκεντρο», ανέφερε νωρίτερα η δημόσια τηλεόραση CCTV.

Έχουν καταγραφεί ήδη δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις· η πιο ισχυρή ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα ανέφερε πως οι τοπικές αρχές έσπευσαν σε διάφορες κοινότητες για να «αποτιμήσουν» τις συνέπειες του σεισμού.

Το συγκεκριμένο θιβετανό καντόνι, σε μεγάλο υψόμετρο, μετρά περίπου 62.000 κατοίκους.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως έγιναν αισθητές ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή.

A 6.8-magnitude earthquake jolted Dingri County in Shigatse of Xizang Autonomous Region at 9:05 a.m. Tuesday (Beijing Time), according to the China Earthquake Networks Center (CENC). #XinhuaNews pic.twitter.com/yfHRRT5mTg

— China Xinhua News (@XHNews) January 7, 2025