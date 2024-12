Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών έπληξε την πρωτεύουσα του Βανουάτου, Πορτ Βίλα, την Τρίτη, ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, προκαλώντας αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία έχει πλέον αρθεί.

Ο σεισμός σημειώθηκε 30 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας σε βάθος 57,1 χιλιομέτρων, ανέφερε το USGS, και ακολουθήθηκε από μετασεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών σε κοντινή απόσταση.

Initial reports indicate significant damage to infrastructure, homes, and buildings. #earthquake #Vanuatu pic.twitter.com/MlPdnPBM74

🇻🇺 #BREAKING A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Vanuatu on December 17, 2024, causing damaged US Embassy

Ηρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι

Το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι ακύρωσε την προειδοποίηση για τσουνάμι για το αρχιπελαγικό έθνος, το οποίο αποτελείται από 80 νησιά στα οποία ζουν περίπου 330.000 άνθρωποι.

Οι αρχές της γειτονικής Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας δήλωσαν ότι δεν υπάρχει απειλή τσουνάμι για τις χώρες τους, ανέφερε το Reuters.

Κατάρρευση κτιρίων

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν λυγισμένα παράθυρα και τσιμεντένιους πυλώνες που κατέρρευσαν σε κτίριο που φιλοξενεί ξένες αποστολές στην πρωτεύουσα, μεταξύ των οποίων οι πρεσβείες των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία από το χρώμα του κτιρίου, των παραθύρων και της γραμμής των δέντρων που ταίριαζαν με τις εικόνες του αρχείου.

Κατολίσθηση σε παραλιακό δρόμο

Ένας μάρτυρας ανέφερε κατολίσθηση σε παραλιακό δρόμο κοντά στο Πορτ Βίλα.

Δεν υπήρξαν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς ή θανάτους.

Οι ιστότοποι της κυβέρνησης του Βανουάτου ήταν εκτός λειτουργίας μετά τον σεισμό και οι τηλεφωνικοί αριθμοί της αστυνομίας και άλλων δημόσιων υπηρεσιών δεν συνδέονταν.

Η ενημέρωση των Αυστραλιανών Αρχών

Το Γραφείο Μετεωρολογίας της Αυστραλίας απέκλεισε την απειλή τσουνάμι στις ακτές της. Οι αυστραλιανές αρχές ενημέρωσαν τους ταξιδιώτες: «Εάν βρίσκεστε στην πληγείσα περιοχή, μετακινηθείτε σε υψηλότερο σημείο. Παρακολουθήστε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για ενημερώσεις και ακολουθήστε τις συμβουλές των τοπικών αρχών».

Η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Ζηλανδίας απέκλεισε επίσης την απειλή τσουνάμι.

No #tsunami threat to Australia from magnitude 7.5 #earthquake near VANUATU ISLANDS. Latest advice at https://t.co/Tynv3ZQpEq. pic.twitter.com/oJjzgizulb

— Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) December 17, 2024