Ισχυρός σεισμός «χτύπησε» τα ξημερώματα – ώρα Ελλάδος την Κίνα. Ειδικότερα σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την πόλη Σιγκάτσε του Θιβέτ. Τραγικός απολογισμός μέχρι τώρα τουλάχιστον 36 νεκροί και υλικές ζημιές σε κτίρια σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Κίνας CCTV. Ο σεισμός έγινε αισθητός έως το Νεπάλ.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης τα 36 άτομα που έχασαν τη ζωή τους ανήκουν σε τρεις διαφορετικές κοινότητες.

Εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS) εκτίμησε πως ο σεισμός ήταν εντάσεως 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 09:05 (τοπική ώρα· 03:05 ώρα Ελλάδας) και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε το έκτακτο δελτίο του κέντρου σεισμολογικών δικτύων της Κίνας.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως έγιναν αισθητές ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Κατμαντού, την πρωτεύουσα του Νεπάλ, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων σε ευθεία γραμμή.

A 6.8-magnitude earthquake jolted Dingri County in Shigatse of Xizang Autonomous Region at 9:05 a.m. Tuesday (Beijing Time), according to the China Earthquake Networks Center (CENC). #XinhuaNews pic.twitter.com/yfHRRT5mTg

— China Xinhua News (@XHNews) January 7, 2025