Ουκρανικά drones προκάλεσαν σήμερα το πρωί ζημιές σε πολυκατοικίες και οδήγησαν στην απομάκρυνση κατοίκων στην Καζάν, πόλη στην κεντρική Ρωσία σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τη μεθόριο με την Ουκρανία, επεσήμαναν τοπικοί αξιωματούχοι οι οποίοι διευκρίνισαν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

«Σήμερα η Καζάν υπέστη μαζική επίθεση με drones», ανέφερε στο Telegram ο επικεφαλής της Δημοκρατίας του Ταταρστάν, όπου βρίσκεται η πόλη, Ρουστάμ Μινιχάνοφ.

«Αν στο παρελθόν δέχονταν επίθεση βιομηχανίες, πλέον ο εχθρός επιτίθεται στους αμάχους (…) απευθείας στα σπίτια τους», κατήγγειλε ο ίδιος.

Κάτοικοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, επεσήμαναν οι τοπικές αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν τον αριθμό τους.

Η δημαρχία του Καζάν ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν «πυρκαγιές» σε πολλές συνοικίες, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν ήδη σπεύσει πυροσβέστες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν drones να πέφτουν πάνω σε ψηλά κτήρια.

Two Ukrainian drones hitting the same floor of the tallest building in Kazan, Russia, this morning. Roughly 1,000 km east of Ukraine. pic.twitter.com/UZ1RfJEGax

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) December 21, 2024