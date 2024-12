Ο δημοφιλής στη Σουηδία ράπερ Gaboro φέρεται να είναι νεκρός.

Τα σουηδικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ένας νεαρός άνδρας, 20 ετών περίπου, ο οποίος βρέθηκε τραυματισμένος σε ένα πάρκινγκ στο Νόρσεπινγκ, 150 χλμ. νοτιοδυτικά της Στοκχόλμης, ήταν ο γνωστός ράπερ.

Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Gaboro σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε διασυνδέσεις με συμμορίες.

Τα τραγούδια του έχουν ακουστεί εκατομμύρια φορές στο Spotify, τον σουηδικό κολοσσό streaming μουσικής.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο έχει προφανώς τραβήξει ο ένοπλος, διακρίνεται ένας άνθρωπος που κρατάει περίστροφο να πυροβολεί πολλές φορές εναντίον ενός άνδρα μέσα σε πάρκινγκ.

