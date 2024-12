Σε μία ακόμη δημοσκόπηση, της metron analysis που έγινε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, το ΠαΣοΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 17,4% στην εκτίμηση ψήφου.

Αυτό το στοιχείο όμως που ξεχωρίζει και φέρνει επιπλέον χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη, είναι πως ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται πρώτος σε δημοτικότητα, συγκεντρώνοντας το 44% της προτίμησης των συμμετεχόντων. Ακολουθούν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 41%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 40%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 39% και ο Σωκράτης Φάμελλος με 38%.

Κάνοντας τον απολογισμό του τελευταίου διμήνου στο ΠαΣοΚ, θεωρούν, πως η τακτική της αμφίπλευρης διεύρυνσης που επέλεξε ο πρόεδρος του κόμματος αποδίδει. Ενώ, τονίζουν χαρακτηριστικά, πως είναι εκείνοι που ορίζουν πλέον την ατζέντα και η κυβέρνηση ακολουθεί.

Όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα δεν περνουν απαρατήρητα και στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης έτυχε θερμής υποδοχής από τους Ευρωπαίους ομολόγους του στο πλαίσιο της προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που έγινε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμενα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού κόμματος Στέφαν Λέβεν καθώς και η επικεφαλής της Ευρωομάδας S&D Ιράτσε Γκαρσία ήταν μεταξύ άλλων εκείνοι που ενημερώθηκαν από τον Νίκο Ανδρουλάκη για όλα όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα και οδήγησαν το ΠαΣοΚ σε μία παρατεταμένη τροχιά ανόδου, επιβεβαιώνοντας στα πηγαδάκια που έγιναν πως το ΠαΣοΚ άλλαξε.. πίστα.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε πως η νέα δυναμική του κόμματος τους τελευταίους μήνες αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αντιστροφής του «pasokification».Του όρου δηλαδή που μέχρι πρότινος σήμαινε την πτώση των ποσοστών και της επιρροής των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων.

Το κοινό πηγαδάκι τους, μάλιστα, έγινε η κεντρική φωτογραφία που ανήρτησε το PES στους λογαριασμούς του στα social media

Welcoming #PESleaders to the #EUCO preparatory meeting in Brussels. On the agenda: new EU mandate, Ukraine, Middle East@Teresaribera @magdandersson pic.twitter.com/AmZCcll8MN

— PES 🌹🇪🇺 (@PES_PSE) December 19, 2024