Το τέταρτο κοινοβουλευτικό φόρουμ σχετικά με τις στρατηγικές που σκοπεύουν να ακολουθήσουν απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς διοργάνωσαν στη Βαρσοβία οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, υπό την αιγίδα του ιδρύματος Φριντρίχ Νάουμαν.

Το φόρουμ στο οποίο συμμετείχαν βουλευτές σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης, είχε τίτλο: «4th Parliamentarian Forum: Strategies Against the Far Right» και από τη χώρα μας συμμετείχε ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Που εστίασαν οι εργασίες του συνεδρίου

Οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στο πως διαμορφώνονται και τοποθετούνται πολιτικά και εκλογικά η εργατική τάξη και τα μεσαία στρώματα στην Ευρώπη και με ποια πολιτική και ποια ατζέντα οφείλουν οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας να ξαναπροσεγγίσουν τα παραδοσιακά πολιτικά και κοινωνικά τους ακροατήρια, έναντι των εύκολων και βολικών λύσεων.

Όπως αναφέρει ο κ. Χριστοδουλάκης, «σε μία κρίσιμη χρονική και πολιτική συνθήκη, αμέσως μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, η νίκη του Τραμπ υπερτονίζει την ανάγκη οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις να απαντήσουν ουσιαστικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις των κοινωνιών μας. Συνδυαστικά μάλιστα με τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και της πράσινης μετάβασης, του ενεργειακού κόστους, της ακρίβειας και του πληθωρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η σοσιαλδημοκρατία οφείλει να εγγυηθεί την ύπαρξη ποιοτικού κοινωνικού κράτους και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας».

Η ώθηση της ακροδεξιάς από τη νίκη Τραμπ

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αυστριακός σοσιαλδημοκρατής βουλευτής, Μπέρναρντ Χέρτζοχ, ο οποίος μιλώντας στο Βήμα στέκεται στην ώθηση που ήδη έχει δώσει στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

«Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε αναμφίβολα επιπλέον ώθηση στα ακροδεξιά κινήματα. Αξιοποιώντας την αβεβαιότητα και τον φόβο των πολιτών κατάφερε να επικρατήσει. Η επάνοδος του Τραμπ στην προεδρία θα πρέπει να λειτουργήσει όμως ως υπενθύμιση της ανάγκης ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών μας, της διασφάλισης της κοινωνικής σταθερότητας και της παροχής ασφάλειας και ευκαιριών στους πολίτες. Για την Ευρώπη αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην κοινωνική ασφάλιση, την προώθηση της δίκαιης οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για τους πολίτες» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χέρτζοχ.

Το πρόταγμα της σοσιαλδημοκρατίας απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Πως όμως θα μπορέσει η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία να απαντήσει σε αυτή την άνοδο; «Αυτή η ανησυχητική τάση ενισχύεται από το ευρύτερο κύμα νεοφιλελεύθερων πολιτικών» απαντά ο Μπέρναρντ Χέρτζοχ. «Είναι ζωτικής σημασίας λοιπόν για την κοινωνική συνοχή οι σοσιαλδημοκράτες να ενισχύσουν τα δίκτυά τους και να σταθούν ενωμένοι στην υπεράσπιση της δημοκρατίας. Βέβαια, κάθε χώρα αντιμετωπίζει ξεχωριστές προκλήσεις, όμως τα κοινά ζητήματα απαιτούν συλλογική δράση. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, η ευρωπαϊκή κεντροαριστερά πρέπει να συσπειρωθεί να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού λόγου» προσθέτει.

Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλάκης τονίζει ότι «στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και της πράσινης μετάβασης, του ενεργειακού κόστους, της ακρίβειας και του πληθωρισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλουμε να απαντήσουμε με τη δημιουργία ενός ποιοτικού κοινωνικού κράτους και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας».

«Στόχοι μας, όπως εκφράστηκαν και στο φόρουμ, είναι η οριοθέτηση των ανισοτήτων και η εμβάθυνση της Δημοκρατίας και των θεσμών που θα εμπνέουν δικαιοσύνη και ευκαιρίες» προσθέτει ο βουλευτής του ΠαΣοΚ.

Οι αξίες της σοσιαλδημοκρατίας και η αλλαγή της ατζέντας

Όπως αναφέρεται, άλλωστε, και στα συμπεράσματα του φόρουμ, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα πρέπει να είναι πιο σαφή ως προς το είδος της κοινωνίας που οραματίζονται αλλά και ως προς τον τρόπο που θα το πετύχουν.

«Δεν αρκεί μόνο να είμαστε «αντι». Πρέπει να προτάξουμε τα δικά μας μηνύματα και να προβάλλουμε τις δικές μας αξίες με πειστικό τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα στέρεο αφήγημα προς το εκλογικό κοινό στο οποίο θέλουμε να απευθυνθούμε. Η ακροδεξιά είναι αποτελεσματική στο να θέτει την ατζέντα, επινοώντας ή υπερτονίζοντας απειλές για την κοινωνία μας, βασιζόμενη σε ψέματα και γενικεύσεις.

Ως σοσιαλδημοκράτες οφείλουμε να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους που νιώθουν έλξη από την αφήγηση της ακροδεξιάς, προτείνοντάς τους μια προοδευτική εναλλακτική ώστε να μην δρουν, επηρεασμένοι από τον φόβο και τον θυμό τους, με τρόπο που ενισχύει τον λαϊκισμό.

Πρέπει να είμαστε σε θέση να πούμε την ιστορία της εποχής μας από μια κοινωνική και δημοκρατική προοπτική, δίνοντας απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών και ορίζοντας τη δική μας ατζέντα» τονίζει η έκθεση συμπερασμάτων του φόρουμ.