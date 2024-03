Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη προβληματίζει βαθύτατα τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, όπως φάνηκε και από το forum που διοργάνωσε το Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung στο Βερολίνο με τη συμμετοχή βουλευτών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο είχε τίτλο: «Strategies against the Far Right».

Πράγματι, ο κίνδυνος που υπογραμμίζουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές κάθε άλλο παρά ανύπαρκτος είναι, καθώς σε επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά και στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά τις επερχόμενες Ευρωεκλογές του Ιουνίου, η ακροδεξιά εμφανίζεται ενισχυμένη, σε πολύ σημαντικό μάλιστα ποσοστό. Τελευταίο παράδειγμα η Πορτογαλία, εκεί όπου στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας το ακροδεξιό κόμμα Chega υπερδιπλασίασε τα ποσοστά του συγκριτικά με τις εκλογές του 2022, φθάνοντας στο 18,1% από το 7,2%. Με την επίδοση της αυτή, η ακροδεξιά είναι πλέον τρίτη δύναμη στη χώρα, ενώ αποτελεί τον ρυθμιστή των εξελίξεων, καθώς η συμμαχία της κεντροδεξιάς που βρέθηκε στην πρώτη θέση αλλά και η οι σοσιαλιστές, οι οποίοι βρέθηκαν στη δεύτερη, αδυνατούν να σχηματίσουν κυβέρνηση.

Παράλληλα, μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, το κόμμα του ακροδεξιού, ξενοφοβικού και ευρωσκεπτικιστή Γκεερντ Βίλντερς πήρε την πρώτη θέση στις ολλανδικές εκλογές. Μπορεί οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης να έδειξαν την απροθυμία των υπόλοιπων κομμάτων να συμμετάσχουν σε κυβέρνηση με τον ίδιο πρωθυπουργό, παρόλα αυτά η νίκη ενός ακροδεξιού κόμματος σε μία χώρα που θεωρείται από τις πλέον προοδευτικές της Ε.Ε., την Ολλανδία, ταρακούνησε την Ευρώπη.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για τις Ευρωεκλογές

Tην ίδια ώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το κόμμα της Μαρί Λεπέν θα πάρει την πρώτη θέση στις Ευρωεκλογές στη Γαλλία, κερδίζοντας με άνεση το κεντρώο κόμμα του προέδρου Μακρόν, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση, πίσω και από τον αριστερό συνασπισμό υπό τον Ζαν-Λυκ Μελανσόν. Παράλληλα, το γερμανικό, ακροδεξιό AfD βρίσκεται στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων, πίσω από τους Χριστιανοδημοκράτες αλλά μπροστά από το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα του Καγκελάριου Σολτς.

Τέλος, όσον αφορά την επόμενη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά τις προσεχείς Ευρωεκλογές, όλα δείχνουν ότι η ακροδεξιά θα βγει ιδιαίτερα ενισχυμένη καθώς το πλέον ακροδεξιό κόμμα, το κόμμα Ταυτότητας και Δημοκρατίας, αναμένεται να βρεθεί στην τρίτη θέση από την πέμπτη που βρέθηκε το 2019, ξεπερνώντας τόσο τους Πράσινους όσο και το κεντρώο Renew. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, που επίσης ανήκουν στην άκρα δεξιά, αναμένεται από την έκτη θέση του 2019, να βρεθούν στην πέμπτη, με μικρή όμως διαφορά από το τέταρτο Renew.

Μια τέτοια σύνθεση είναι πολύ πιθανό να δώσει στην ακροδεξιά τον ρόλο του ρυθμιστή του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς θα είναι απαραίτητη η έγκριση της για την έγκρισης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, από τη στιγμή που τα κεντρώα κόμματα (ΕΛΚ, Σοσιαλιστές, Renew) δεν θα έχουν την απαραίτητη πλειοψηφία, όπως συνέβαινε σε όλες τις προηγούμενες κοινοβουλετικές περιόδους.

Η Ελληνική συμμετοχή του Μανώλη Χριστοδουλάκη

Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχε ο βουλευτής του ΠαΣοΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος δήλωσε στο Βήμα: «Τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκα στο Βερολίνο, προσκεκλημένος του Ιδρύματος μαζί με συναδέλφους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος από ολόκληρη την Ευρώπη, στο forum του FES για την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη: «Strategies against the Far Right».

«Συζητήσαμε γύρω από υπαρκτά παραδείγματα σε χώρες της Ευρώπης, για τις στρατηγικές που μπορούν να εξαλείψουν τη ρητορική μίσους αλλά και τα αιτία που δίνουν χώρο στις ακραίες φωνές και στον λαϊκισμό.Οι Ευρωεκλογές του Ιουνίου είναι πρόκληση για μια Ευρώπη συμπεριληπτική, με αλληλεγγύη και σεβασμό στη διαφορετικότητα, εθνική, θρησκευτική, κοινωνική ή οποιασδήποτε άλλης μορφής. Αλλά είναι πρόκληση και για κάτι ακόμα. Να μπορέσουμε να απαντήσουμε όχι μόνο στις «αφορμές» αλλά και στις πραγματικές αιτίες της ανόδου της Ακροδεξιάς. Στη διεύρυνση των ανισοτήτων στην Ευρώπη, στην υπαναχώρηση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής πολιτικής, αλλά και στο αίσθημα ανασφάλειας των λαών της Ένωσης μετά από τις πολυσύνθετες κρίσεις που έχουμε περάσει» πρόσθεσε ο κύριος Χριστοδουλάκης.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής ανέφερε επίσως πως «η Ελλάδα έζησε σε βάθος τις συνέπειες του μισαλλόδοξου αντιπολιτικού λόγου, με τον κίνδυνο της ανάκαμψης του να είναι πάντα υπαρκτός. Το ΠαΣοΚ και οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές οφείλουν και θα είναι μπροστάρηδες και σε αυτήν τη μάχη. Με την πολιτική και τις προτάσεις μας στο προσκήνιο, με το θάρρος και την αυτοπεποίθηση των ιδεών μας. Μόνο με αυτές πηγαίνουν οι κοινωνίες μας μπροστά. Ενωμένες και για όλους».

Ο βουλευτής – επιζών της ακροδεξιάς τρομοκρατικής επίθεσης στη Νορβηγία

Στο Forum συμμετείχε, μεταξύ των βουλευτών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και ο Gaute Børstad από τη Νορβηγία. Ο 28χρονος σήμερα βουλετής είναι ένας από τους επιζώντες της τρομοκρατικής επίθεσης που έλαβε χώρα στις 22 Ιουλίου του 2011 από τον ακροδεξιό Άντερς Μπρέιβικ, εναντίον της θερινής κατασκήνωσης της νεολαίας του Εργατικού κόμματος της χώρας (AUF), στις οποίες σκοτώθηκαν 77 άτομα.