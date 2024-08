Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθαίρεσε την Παρασκευή τον διοικητή της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας Mykola Oleshchuk..

Η απομάκρυνση του ανακοινώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του ουκρανικού στρατού ότι ένα αεροσκάφος F-16 συνετρίβη και ο πιλότος του έχασε τη ζωή του κατά την απόκρουση ρωσικών πληγμάτων τη Δευτέρα.

«Αποφάσισα να αντικαταστήσω τον διοικητή των αεροπορικών δυνάμεων… Είμαι αιώνια ευγνώμων σε όλους τους πιλότους της Πολεμικής μας Αεροπορίας», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι στο βραδινό του διάγγελμα.

Δεν έδωσε εξήγηση για τους λόγους της απόλυσης, αλλά ανέφερε ότι το προσωπικό πρέπει να προστατευθεί και ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του επιπέδου διοίκησης.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας δήλωσε ότι ο στρατηγός υπολοχαγός Anatoliy Kryvonozhka θα εκτελεί προσωρινά τα καθήκοντα του διοικητή.

Ο ουκρανικός στρατός δεν ανέφερε την αιτία για τη συντριβή του F 16, αλλά δήλωσε ότι το αεροσκάφος κατέπεσε ενώ προσέγγιζε ρωσικό στόχο. Ο Oleshchuk δήλωσε τη Δευτέρα ότι εταίροι από τις ΗΠΑ βοηθούν στη διερεύνηση του περιστατικού.

Αξιωματούχος της αμερικανικής άμυνας δήλωσε στο Reuters ότι η συντριβή δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα ρωσικών πυρών και ότι οι πιθανές αιτίες, λάθος του πιλότου μέχρι μηχανική βλάβη, εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η συντριβή του αεροσκάφους που ήταν από τα πρώτα που έφτασαν στην Ουκρανία, αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το Κίεβο που προσπαθεί εδώ και καιρό να πείσει τη Δύση να του παράσχει ακόμα περισσότερα αεροσκάφη και όπλα.

Ένα 14χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του μετά από ρωσικό πλήγμα στην ανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο σε παιδική χαρά. Όπως δημοσιεύει το BBC, τουλάχιστον πέντε άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν, όταν οι επιθέσεις έπληξαν και μια κατοικημένη πολυκατοικία κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Στιγμιότυπα από το σημείο δείχνουν φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να αναδύονται από το επάνω μέρος του κτιρίου, ενώ πυροσβέστες βοήθησαν ανθρώπους να διαφύγουν με ασφάλεια.

This is what Russians just did to building full of families in Kharkiv while the US protects the Russian airfields launching these attacks.

Several children are already among the many victims. pic.twitter.com/HxOJpzN1Ak

