Πυρκαγιά ξέσπασε σε στρατιωτική εγκατάσταση στη νότια ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ αφού συνετρίβη εκεί σήμερα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανέφερε με μήνυμά του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ.

Ο Μποτσάροφ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν θύματα και δεν διευκρίνισε ποια ήταν η εγκατάσταση που δέχθηκε την επίθεση, όμως είπε ότι η επίθεση επικεντρώθηκε στην περιοχή του χωριού Μαρίνοφκα, όπου βρίσκεται στρατιωτική αεροπορική βάση.

⚡️In the 🇷🇺Volgograd region, after the UAV attack, ammunition is detonated at the Marinovka military airfield

Locals are being vaccinated, preparing for evacuation.

According to open data, the Su-24MR of the 2nd separate reconnaissance aviation squadron (military unit 77978) of… pic.twitter.com/6uLqjv9dQL

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 22, 2024