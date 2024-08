Τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, ισραηλινά κι αραβικά ΜΜΕ μετέδωσαν πληροφορίες για τον θάνατο μερικών ακόμη ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Πρόκειται για δύο μέλη του Πολιτικού Γραφείου της οργάνωσης στη Γάζα και τρεις διοικητές της στρατιωτικής πτέρυγας Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κασάμ που εγκλωβίστηκαν σε τούνελ και σκοτώθηκαν πρόσφατα από τον ισραηλινό στρατό. Τελευταίος χρονικά έπεσε νεκρός ο διοικητής των ταξιαρχιών στην Τουλκάρμ.

Ανάμεσα στα στελέχη που έχασαν τη ζωή τους είναι ο Ραουχί Μουστάσα, ο ντε φάκτο πρωθυπουργός της Χαμάς στη Γάζα και υπεύθυνος για τα οικονομικά της οργάνωσης, καθώς και ο Σαμέχ αλ Σιράζ, υπεύθυνος για την εσωτερική ασφάλεια στη Λωρίδα και επικεφαλής μιας επίλεκτης ομάδας που λέγεται ότι εκτελούσε αποστολές στο εξωτερικό έχοντας ως επιχειρησιακή βάση την Τουρκία.

Τα ανώτερα αυτά στελέχη προστίθενται στον μακρύ κατάλογο των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών της Χαμάς που έχει εξοντώσει το Ισραήλ μέσα σε τρεις δεκαετίες.

Από τους πρώτους που σκότωσαν οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ήταν ο Γιαχία Αϊγιάς, γνωστός με το ψευδώνυμο «Μηχανικός» επειδή ήταν ο βασικός κατασκευαστής των βομβών με τις οποίες καμικάζι της Χαμάς σκότωσαν σχεδόν 100 Ισραηλινούς προσπαθώντας να υπονομεύσουν την ειρηνευτική Συμφωνία του Όσλο.

Η Σιν Μπετ παγίδεψε κινητό τηλέφωνο που δόθηκε στον Αγιάς από φίλο του και εξερράγη καθώς ο «Μηχανικός» μιλούσε με τον πατέρα του στη Γάζα το 1996.

Ακολούθησε το φιάσκο της Μοσάντ το 1997 με την αποτυχημένη απόπειρα εναντίον του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Χάλεντ Μεσάλ, σε δρόμο του Αμμάν με εντολή του τότε πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι ισραηλινοί πράκτορες τον ψέκασαν στο αυτί με δηλητήριο, όμως δύο από αυτούς συνελήφθησαν και άλλοι κατέφυγαν στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Ο ιορδανός βασιλιάς Χουσεΐν απείλησε ότι θα τους κρεμούσε και θα ακύρωνε την ιστορική συμφωνία ειρήνης που είχε συνάψει με το Ισραήλ το 1994. Μετά από παρέμβαση του αμερικανού προέδρου Μπιλ Κλίντον, ο Νετανιάχου διέταξε τον αρχηγό της Μοσάντ να δώσει το αντίδοτο του δηλητηρίου στους Ιορδανούς. Ο Μεσάλ παραμένει στον ηγετικό κύκλο της οργάνωσης στο εξωτερικό. Στο ίδιο παζάρι, ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να απελευθερώσει 70 παλαιστίνιους κρατούμενους, ανάμεσά τους τον σεΐχη Γιασίν, ηγετικό στέλεχος των Αδελφών Μουσουλμάνων και ιδρυτή της Χαμάς.

Ο παραπληγικός σεΐχης και πνευματικός ηγέτης της Χαμάς, Γιασίν, επέζησε αεροπορικού βομβαρδισμού στη Γάζα τον Σεπτέμβριο του 2003, όμως σκοτώθηκε από πύραυλο που εκτόξευσε ισραηλινό ελικόπτερο Απάτσι στη Γάζα τον Μάρτιο του 2004.

Ο διάδοχός του, Αμπντέλ Αζίζ αλ Ραντίσι, δολοφονήθηκε με τον ίδιο τρόπο ένα μήνα αργότερα. Η χήρα του Ραντίσι, Τζαμίλα, η πρώτη γυναίκα που μπήκε στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς (το 2021), σκοτώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα.

Με πύραυλο από ελικόπτερο εξόντωσαν οι Ισραηλινοί και τον Αντνάν αλ Γκιουλ, γνωστό και ως «πατέρα των (αυτοσχέδιων πυραύλων) Κασάμ». Πρώην δεξί χέρι του αρχιβομβιστή Αϊγιάς, ο αλ Γκιουλ εξελίχθηκε σε υπαρχηγό της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, «Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κασάμ», και σκοτώθηκε από ισραηλινό ελικόπτερο μαζί με ακόμα ένα ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης το 2004.

🚨BREAKING: Israeli forces recently targeted the house of the Al Ghoul family in Rafah. Adnan Al Ghoul, one of the founders of the Qassam Rocket and a notable family name within Hamas. #Israel #Palestine #Hamas #Gaza #BenjaminNetanyahu #IDF #TelAviv #AlAqsaFlood #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/xpLnLuPAgF

— Pakistani Index (@PakistaniIndex) October 8, 2023