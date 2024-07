Η Ολλανδική Ολυμπιακή ομάδα παραδέχτηκε ότι προστατεύει τον Steven van de Velde, τον παίκτη μπιτς βόλεϊ που έκανε το ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες την Κυριακή, παρά το γεγονός ότι καταδικάστηκε για βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού όταν εκείνος ήταν 19 ετών.

«Προστατεύουμε έναν καταδικασμένο παιδοβιαστή, ναι», είπε ο υπεύθυνος Τύπου John van Vliet, αφού ο van de Velde επετράπη να αποφύγει δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης μετά τον αγώνα. «Να αγωνιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα, σε ένα τουρνουά στο οποίο προκρίθηκε».

«Ήταν μια συγκλονιστική δήλωση σε μια μέρα που δεν έμοιαζε με καμία άλλη που είχαν δει οι Ολυμπιακοί Αγώνες», γράφει η Telegraph.

Ο Van de Velde, 29 ετών, που καταδικάστηκε το 2016 σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για τρεις κατηγορίες βιασμού ενός 12χρονου παιδιού που είχε γνωρίσει στο Facebook, αποδοκιμάστηκε έντονα καθώς εμφανίστηκε στο γήπεδο για τον πρώτο του αγώνα στη σκιά του Πύργου του Άιφελ.

Dutch Olympian Steven van de Velde, who sexually assaulted a 12-year-old girl, was met with boos as he arrived to compete in a volleyball match at the Paris Olympics.

