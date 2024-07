Είναι μία από τις καλύτερες ξένες σειρές της τελευταίας δεκαετίας. Ο θρίαμβος στην τελευταία απονομή των βραβείων Emmy και το νέο ρεκόρ υποψηφιοτήτων για άλλα 26 από δαύτα, που σημείωσε την περασμένη εβδομάδα, συνηγορούν και το αποδεικνύουν περίτρανα. Το «The Bear» είναι σειράρα, τελεία και παύλα.

Η 3η σεζόν, διαθέσιμη και στην Ελλάδα από τις 17/07 μέσω Disney+, όμως ήρθε για να διχάσει το ορκισμένα φανατικό κοινό. Για κάποιους, αυτή η σεζόν είναι ένα σκαλί πιο κάτω από τις δύο προηγούμενες. Για άλλους, είναι εξίσου χορταστική, αλλά με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο.

Για τους μεν, λείπει η ένταση που τους έκανε να κρατούν την ανάσα τους για όσο κρατά ένα επεισόδιο. Για τους δε, η ένταση είναι εκεί, παραμένει αμείωτη. Απλώς η δράση είναι πιο εσωτερική, ο ρυθμός στοχαστικός.

Όσο κι αν διαφωνούν, όμως, τα δυο «στρατόπεδα» για το εάν η σειρά συνεχίζει να έχει αυτό «ουμφ» που την τοποθέτησε στην κορυφή, υπάρχει ένας τόπος στον οποίο ακόμα συναντιούνται. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τις μουσικάρες που ντύνουν και αυτήν εδώ την αμφιλεγόμενη σεζόν.

Με τη μουσική να αποτελεί ουσιαστικό μέρος κάθε επεισοδίου, συμβαδίζοντας με την αφήγηση και αντηχώντας την αύρα του, η 3η σεζόν είναι και αυτή ντυμένη με σπουδαία κομμάτια από μεγάλους καλλιτέχνες και εμβληματικά ροκ συγκροτήματα όπως οι Rolling Stones, καθώς και σύγχρονες βασίλισσες της ποπ όπως η Taylor Swift.

Ιδού όλες οι κομματάρες που απολαύσαμε στην 3η σεζόν του «The Bear»:

Επεισόδιο 1:

Το πρώτο επεισόδιο της 3ης σεζόν ήταν αφιερωμένο σχεδόν εξολοκλήρου στον σεφ Κάρμι και το μαγειρικό του ταξίδι μέχρι εδώ. Η στοχαστική αυτή αναδρομή ντύθηκε με ένα και μοναδικό κομμάτι: το «Together» των Nine Inch Nails.

Επεισόδιο 2:

Το 2ο επεισόδιο ανοίγει με ένα αφιέρωμα σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίοι θέτουν καθημερινά σε κίνηση τα γρανάζια της πόλης του Σικάγο όσο οι περισσότεροι εξακολουθούν να κοιμούνται ήσυχα στα ζεστά τους κρεββάτια, και το οποίο ντύνει το cover του «Save it for later» των The English Beat από Eddie Vedder. Ακολουθεί ένα κομμάτι των αγαπημένων των δημιουργών της σειράς Radiohead, ένα άλλο κομμάτι των οποίων είχε ρίξει την αυλαία και στην 2η σεζόν.

Επεισόδιο 3:

Αυτό το επεισόδιο επικεντρώθηκε κυρίως στην εξαιρετικά τεταμένη ατμόσφαιρα κατά τις ώρες λειτουργίας της κουζίνας του νεοσύστατου εστιατορίου και είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ντυμένο με κλασική μουσική, συμπεριλαμβανομένων έργων των Mascagni, Krommer, Haider, Wolf-Ferrari, William Vincent Wallace, Mendelssohn, Strauss και Verdi.

Επεισόδιο 4:

Τις νοσταλγικές αναπολήσεις του Κάρμι στο πρόσφατο παρελθόν και τη σχέση του με την Κλερ ντύνουν μουσικά οι Cocteau Twins, ενώ για ακόμα μια φορά μία από τις πιο δύσκολες στιγμές του Ρίτσι συνοδεύει μουσικά η αγαπημένη της κόρης του Taylor Swift. Τις εξορμήσεις της Τίνα για φρέσκα προϊόντα συνοδεύει ένα κομμάτι των Brian Eno και John Cale, ενώ το επεισόδιο κλείνει όπως και το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο της περασμένης σεζόν με ένα τραγούδι των Weezer.

Επεισόδιο 5:

Το επεισόδιο 5 ξεκινά με το τραγούδι των Walter Schumann & Charles Laughton από την ταινία της δεκαετίας του 1950 «Η Νύχτα του Κυνηγού». Στη συνέχεια, καθώς ο Κάρμι μαγειρεύει, ακούμε το «Purple Heather» του Van Morrison, ενώ το «Mixed Emotions» των Rolling Stones δεν ακούγεται μία αλλά δύο φορές στο επεισόδιο – ενδεχομένως, ένας προάγγελος της επίγευσης που άφησε η σεζόν.

Επεισόδιο 6:

Το επεισόδιο με την υψηλότερη βαθμολογία μέχρι στιγμής στο IMDB για αυτή τη σεζόν είναι αφιερωμένο στην Τίνα και ξεκινά με το «Get Down on It» των Kool and the Gang. Ο εργασιακός της αγώνας έχει ως μουσική επένδυση το «The Morning Fog» της Kate Bush, ενώ η γνωριμία της με το σαντουιτσάδικο του Μάικ, αδελφού του Κάρμεν, γίνεται υπό τους ήχους του «Sabotage» των Beastie Boys. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ακούγονται ακόμα κομμάτια των Trent Reznor & Atticus Ross, των Dazz Band και των Ghetto Brothers.

Επεισόδιο 7:

Το επεισόδιο ξεκινά με το «No Machine» της Adrianne Lenker και κάποια πλάνα από τις χαρούμενες στιγμές του Κάρμι και της Κλερ μαζί. Η συνάντηση της Σίντνεϊ με τον Ανταμ Σαπίρο συμβαίνει υπό τον ήχο του «Save It For Later» (ξανά), αυτή τη φορά από τους The English Beat. Λίγο αργότερα, οι Beastie Boys επιστρέφουν για να επιβεβαιώσουν ακουστικά ότι το μπαρ των σάντουιτς, χάρη στην επιστροφή των βασικών μελών της ομάδας του The Original Beef, ανακτά και πάλι τη δυναμική του. Ακούγονται ακόμα ένα κομμάτι του Lindsey Buckingham και ένα της Carole King.

Επεισόδιο 8:

Στο μεγαλύτερο μέρος του 8ου επεισοδίου δεν έχουμε μουσική υπόκρουση. Μονάχα ακούμε το «New Noise» των Refused καθώς η Νάταλι κολλημένη σε ένα ασύλληπτο μποτιλιάρισμα ετοιμάζεται να γεννήσει, ενώ πολύ αργότερα παίζει το «Baby I Love You» των Ronettes πάνω από τον μονόλογο της Jamie Lee Curtis αλλά και τους τίτλους τέλους.

Επεισόδιο 9:

Στην αρχή του προτελευταίου επεισοδίου και καθώς οι χαρακτήρες καταστρέφουν κιβώτια, ακούμε το «Are You Looking Up» του Mk.gee. Στη συνέχεια, σε μία σκηνή που διαδραματίζεται στην κουζίνα του «The Bear», ακούμε άλλο ένα ορχηστρικό κομμάτι από τους Reznor και Ross, το «The Forever Rain», από το ντοκιμαντέρ του Ken Burns «The Vietnam War». Οι Nine Inch Nails επανέρχονται για να ντύσουν μια μοναχική σκηνή με πρωταγωνιστή τον σεφ Κάρμι με το «Hope We Can Again», ενώ όταν λίγο αργότερα ο ίδιος συλλογίζεται αν θα έπρεπε να τηλεφωνήσει στην Κλερ επανέρχονται και οι R.E.M. με το επίσημο τραγούδι του μεταξύ τους ρομάντζου, το «Strange Currencies». Καθώς ο Ρίτσι και η πρώην σύζυγός του συζητούν, ακούγεται το «Secret Love» της Stevie Nicks, ενώ τη στιγμή που η Νάταλι κρατάει το μωρό της για πρώτη φορά, ακούμε το τραγούδι των Counting Crows «A Murder of One». Τέλος, σε αυτό το επεισόδιο ακούγεται και η πιο πρόσφατη κυκλοφορία της Jennifer Castle «Blowing Kisses».

Επεισόδιο 10:

Το «In the Garage», άλλο ένα τραγούδι των Weezer ανοίγει αυτό το επεισόδιο, ενώ την «κηδεία» του εστιατορίου Ever που κλείνει ντύνουν κομμάτια όπως το «The Big Country» των Talking Heads, το «Joy» των Sundays και αργότερα το «Can You Hear Me» του David Bowie. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης των σεφ Κάρμι και Τζόελ ΜακΧέιλ ακούγεται το «Just One More Day» του Otis Redding, ενώ ρυθμό στο after-party των σεφ δίνει το «Laid» των James. Την τελευταία νότα της σεζόν δίνει ένα συγκρότημα από το Σικάγο, οι Smashing Pumpkins, με το «Disarm».