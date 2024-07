Οι υποψηφιότητες για τα 76α Βραβεία Emmy, που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη (17/07), ήταν τόσο αναμενόμενες που οριακά η ανακοίνωσή τους ήταν σκέτο χάσιμο χρόνου. Υπερβολή; Ισως. Πάντως, οι προβλέψεις έπεσαν, με απειροελάχιστες εξαιρέσεις, όλες μέσα.

Το «Shogun», για παράδειγμα, το απόλυτο φαβορί για την καλύτερη δραματική σειρά της χρονιάς, κυριάρχησε όπως ακριβώς εικάζαμε ότι θα έκανε. Το επικό ιαπωνικό δράμα έλαβε συνολικά 25 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και για την κατηγορία Α’ γυναικείου ρόλου για την Άννα Σαβάι και Α’ ανδρικού ρόλου για τον Χιρογιούκι Σανάντα.

Το «The Bear», αφού σάρωσε στην καθυστερημένη 75η απονομή των βραβείων πριν λίγους μήνες, βρέθηκε και πάλι υποψήφιο σε 23 κατηγορίες. Μόνη έκπληξη ίσως το νέο ρεκόρ που σημείωσε για τις περισσότερες υποψηφιότητες κωμικής σειράς σε μια χρονιά.

Με τη σειρά του το «The Crown», μια σειρά εξαρχής κομμένη και ραμμένα στα μέτρα αυτών των βραβείων κι έχοντας κερδίσει ήδη 21 από δαύτα, βρέθηκε υποψήφιο για άλλα 18. Και, φυσικά, το «Baby Reindeer», η τεράστια επιτυχία του Netflix για τη χρονιά που μας πέρασε, απέσπασε κι εκείνο 11 υποψηφιότητες για να ‘χει να πορεύεται. Όπως είπα, διόλου εκπλήξεις.

Στις ευχάριστες εξελίξεις σημειώστε την αναγνώριση του «Reservation Dogs» ως μίας από τις καλύτερες κωμικές σειρές της χρονιάς. Το γεγονός ότι σειρές όπως το «Hacks», το «Curb Your Enthusiasm» και το «Only Murders in the Building» τα πήγαν πολύ καλά αποτελεί μια επιπλέον παρηγοριά για όσους από εμάς νιώθουμε ότι προγράμματα όπως το «The Bear» δεν έχουν καμία δουλειά να ανταγωνίζονται στην κατηγορία της κωμωδίας. Όσο κι αν αγαπάμε Κάρμι και Σια, η σειρά αυτή, όπως και να το δει κανείς, κωμωδία δεν είναι.

Πολύ ευχάριστο, επίσης, το γεγονός ότι η Τηλεοπτική Ακαδημία αποφάσισε επιτέλους να αναγνωρίσει μια σειρά όπως το «Slow Horses», το οποίο σνόμπαρε ως τώρα σχεδόν επιδεικτικά. Φέτος, η βρετανική κατασκοπευτική σειρά συγκέντρωσε συνολικά 9 υποψηφιότητες σε μερικές από τις σημαντικότερες κατηγορίες.

Στις σειρές που ξεπέρασαν τις προσδοκίες περιλαμβάνονται το «Lessons in Chemistry», το «Palm Royale» αλλά και το «The Morning Show» που συγκέντρωσε συνολικά 16 υποψηφιότητες. Ναι μεν περιλαμβάνει μερικά μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ όπως η Τζένιφερ Άνιστον και η Ρις Γουίδερσπουν, όμως η 3η σεζόν, για την οποία και οι εν λόγω υποψηφιότητες, ήταν από μέτρια έως απλώς καλή.

Στις κατηγορίες υποκριτικής τώρα, ούτε εκεί είδαμε κάτι φοβερά μη αναμενώμενο – εκτός ίσως από την απουσία της Έμμα Στόουν από την κατηγορία Α’ γυναικείου για την ερμηνεία της στο πολύ ιδιαίτερο «The Curse». Η γενικότερη απουσία της συγκεκριμένης παραγωγής σόκαρε κάποιους, ωστόσο, πρόκειται για μια σειρά εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και ξεκάθαρα πολύ μακριά από τα στάνταρ της Ακαδημίας. Κατά τα άλλα, φυσικά και η ήδη βραβευμένη με 5 Emmy Τζιν Σμαρτ έλαβε υποψηφιότητα για τον ρόλο της ως Ντέμπορα Βανς στο «Hacks», όπως και οι Τζόντι Φόστερ και Κάλι Ράις για το «True Detective»: Night Country».

Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η αναγνώριση της Τηλεοπτικής Ακαδημίας προς το έργο του αμερικανού ηθοποιού και παραγωγου Τζον Χαμ. Εννέα χρόνια μετά το πρώτο βραβείο Emmy που απέσπασε για τον ρόλο του ως Ντον Ντρέιπερ στο «Mad Men», ο Χαμ βρέθηκε και πάλι φέτος υποψήφιος. Κι αυτή τη φορά όχι για ένα αλλά για δύο βραβεία – για την ερμηνεία του στο «Fargo» και στο «The Morning Show».

Λίγους μήνες μετά τη βράβευσή της στις Κάννες, η Σελένα Γκόμεζ έλαβε μια υποψηφιότητα στην κατηγορία Α’ γυναικείου σε κωμωδία για την ερμηνεία της στον 3ο κύκλο του «Only Murders in the Building», ενώ η Λίλι Γκλάντστοουν και οι Κάλι Ράις έγραψαν ιστορία ως οι πρώτες ιθαγενείς γυναίκες που προτίνονται ποτέ για βραβείο Emmy.

Τα βραβεία θα δοθούν σε κάτι λιγότερο από δύο μήνες. Η 76η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου και λίγο πολύ τα αποτελέσματα, όπως και οι υποψηφιότητες, είναι αναμενόμενα. Παρόλα αυτά, ελπίζουμε η Ακαδημία να μας εκπλήξει με μια δίκαιη μοιρασιά.