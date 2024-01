Κατακτώντας πολλαπλά βραβεία η καθεμία, όπως ακριβώς είχαμε προβλέψει, οι σειρές The Bear, Succession και Beef στέφθηκαν μεγάλοι νικητές της βραδιάς στα 75α βραβεία Emmy, που πραγματοποιήθηκαν στο Peacock Theater στο Λος Άντζελες. Κάθε μια από αυτές σχεδόν σάρωσε στην κατηγορία της, ενώ οι Jeremy Allen White και Ayo Edebiri, και οι Steven Yeun και Ali Wong κατέκτησαν τα πρώτα τους Emmy.

Η Quinta Brunson, δημιουργός και πρωταγωνίστρια του Abbott Elementary, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα μετά από 30 και πλέον χρόνια που κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε κωμωδία, ενώ ο Elton John μπήκε στο λεγόμενο «κλαμπ EGOT» – έχει δηλαδή πλέον ένα Emmy, ένα Grammy, ένα Όσκαρ και ένα Tony – όταν στην χθεσινοβραδινή τελετή κέρδισε Emmy για την συναυλιακή του ταινία με τίτλο Elton John Live:Farewell From Dodger Stadium, όπου ο Βρετανός καλλιτέχνης έδωσε την τελευταία του συναυλία στη Βόρεια Αμερική.

Κάτι τέτοιες στιγμές ήταν που γέμισαν την φετινή – αργοπορημένη κι άνευ εκπλήξεων – τελετή με νοσταλγία. Τα 75α βραβεία Emmy είχαν προγραμματιστεί κανονικά για τον Σεπτέμβριο του 2023, αλλά αναβλήθηκαν λόγω των ταυτόχρονων απεργιών σεναριογράφων και των ηθοποιών του Χόλιγουντ, μιας από τις μακροβιότερες εργατικές κρίσεις στην ιστορία της βιομηχανίας του θεάματος.

Τον Σεπτέμβριο, το Σωματείο Σεναριογράφων της Αμερικής κατέληξε σε συμφωνία με τις εταιρείες ψυχαγωγίας και, λίγο αργότερα, τον Νοέμβριο, το SAG-AFTRA, το συνδικάτο που εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες ηθοποιούς, ακολούθησε το ίδιο παράδειγμα. Αυτές οι συμφωνίες έθεσαν και πάλι σε κίνηση τη μηχανή του Χόλιγουντ κι επέτρεψαν τη διεξαγωγή της εκδήλωσης απονομής των βραβείων.

Αυτοί είναι οι φετινοί νικητές των Emmy:

Καλύτερη Δραματική Σειρά

Succession

Καλύτερη Κωμική Σειρά

The Bear

Καλύτερη μίνι σειρά

Beef

Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά

Jeremy Allen White, The Bear

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά

Sarah Snook, Succession

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά

Kieran Culkin, Succession

Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά

Ali Wong, Beef

Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά

Steven Yeun, Beef

Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά

Ayo Edebiri, The Bear

Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Σειρά

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά

Matthew Macfadyen

Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά

Niecy Nash-Betts, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά

Paul Walter Hauser, Black Bird

Σειρά Variety Talk

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Σεναριογραφημένη Σειρά Ποικίλης Υλης

Last Week Tonight with John Oliver

Σενάριο για Variety Σειρά

Last Week Tonight with John Oliver

Εξαιρετικό Variety Special (Live)

Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Πρόγραμμα Reality Competition

RuPaul’s Drag Race

Σενάριο Κωμικής Σειράς

Christopher Storer, The Bear (System)

Σενάριο Δραματικής Σειράς

Jesse Armsμtrong, Succession (Connor’s Wedding)

Σενάριο Μίνι Σειράς

Lee Sung Jin, Beef (The Birds Don’t Sing, They Screech in Pain)

Σκηνοθεσία Κωμικής Σειράς

Christopher Storer, The Bear (Review)

Σκηνοθεσία Δραματικής Σειράς

Mark Mylod, Succession (Connor’s Wedding)

Σκηνοθεσία Μίνι Σειράς

Lee Sung Jin, Beef (Figure of Light)

Ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλαστική σειρά

The 1619 Project

Ντοκιμαντέρ ή μη μυθοπλαστικό αφιέρωμα

Still: A Michael J. Fox Movie