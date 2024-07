«Η 6η σεζόν διευρύνει το σύμπαν στο οποίο ανήκουν Karate Kid και Cobra Kai περισσότερο από ό,τι οι 5 πρώτες σεζόν μαζί. Το οικοδόμημα του κόσμου της σειράς υπήρξε πραγματικά συναρπαστικό. Ανυπομονώ να δουν όλοι τις διάφορες σκηνές που γυρίσαμε από επεισόδιο σε επεισόδιο. Μεταφερόμαστε σε τόσα πολλά νέα μέρη στο Σύμπαν του Miyagi».

Ο Τζον Χούρβιτς, ένας εκ των τριών δημιουργών του Cobra Kai, μας έταξε πως η αγαπημένη σειρά του Netflix, αν και οδεύει πια προς το μεγάλο φινάλε της, σκοπεύει να επιστρέψει δριμύτερη από ποτέ, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι μαζί με τους Τζος Χιλντ και Χέιντεν Σλόσμπεργκ μάς επιφυλάσσουν απροσδόκητες εκπλήξεις από το πρώτο κιόλας επεισόδιο της 6ης σεζόν.

The stakes have never been higher. New enemies will emerge in 3 days. 🥋🗡️ pic.twitter.com/AGmiPw3AX5 — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) July 15, 2024

Τα νέα, λοιπόν, για τους σκληροπυρηνικούς θαυμαστές του Cobra Kai είναι ανάμεικτα. Αφενός, έχουν να περιμένουν μια νέα συναρπαστική σεζόν, η οποία μάλιστα θα αποτελείται από συνολικά 15 επεισόδια μοιρασμένα ισομερώς σε τρεις δόσεις, αφετέρου έχει έρθει η ώρα σιγά σιγά να αποχαιρετήσουν τους αγαπημένους τους καρατέκα.

Κάθε τέλος και μια νέα αρχή

Το Cobra Kai, που ξεκίνησε δειλά-δειλά από το YouTube προτού το «τσιμπήσει» το Netflix, φτάνει επίσημα στο τέλος του. Το spin-off του Karate Kid μπήκε στις καρδιές μας την άνοιξη του 2018, μας κράτησε παρέα στα χρόνια της πανδημίας και του εγκλεισμού, και μας θύμισε γιατί λατρέψαμε εξαρχής την κλασική σειρά ταινιών της δεκαετίας του ’80.

From crane kicks to building bridges, witness the showdown that merged their destinies. 🥋🔥 @ralphmacchio and @WilliamZabka revisit the epic scene that cemented their place in pop culture. Season 6 debuts July 18! pic.twitter.com/atDyc6koXE — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) July 9, 2024

Karate Kid και Cobra Kai έχουν συντροφεύσει το κοινό, που ολοένα μεγαλώνει, για δεκαετίες. Με το δεύτερο να φτάνει στο τέλος του, πολλοί αναρωτιούνται τι θα μπορούσε να επακολουθήσει. Λοιπόν, ο συνδημιουργός Χέιντεν Σλόσμπεργκ έδωσε πρόσφατα μια απάντηση σχετικά με αυτό.

«Υπάρχει πράγματι ένα σημείο στο οποίο οδηγούνται όλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το σύμπαν αυτό πρέπει να σταματήσει εκεί. Έχουμε πολλές ιδέες για τη συνέχεια [του σύμπαντος] του Karate Kid μέσα από άλλες ιστορίες και σειρές, καθώς και διαφορετικά φορμά αυτού», δήλωσε.

The end of a legacy deserves a grand finale. 15 episodes. A three-part event. It all begins July 18. pic.twitter.com/w4lwbOBqLO — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) May 2, 2024

Σύμφωνα με το Collider, πάντως, βρίσκεται ήδη στα σκαριά μια νέα ταινία Karate Kid που είναι πιθανό να είναι έτοιμη ακόμα και μέσα στο 2025. Ωστόσο, πίσω από αυτήν δεν βρίσκεται κανείς από την δημιουργική ομάδα του Cobra Kai, αλλά η εταιρία Sony.

Σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Εντουίστλ (The End Of The F***ing World) και σενάριο Ρομπ Λίμπερ (The Goldbergs), η νέα ταινία έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματά της εδώ και ένα μήνα. Πέραν όμως της συμμετοχής των Τζάκι Τσαν και Ραλφ Μάκιο σε αυτήν, προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την πλοκή.

Πού μας άφησε η 5η σεζόν του Cobra Kai

Χρόνια μετά τα γεγονότα της τριλογίας του Karate Kid, το Cobra Kai ήρθε για να αφηγηθεί την ιστορία του Τζόνι Λόρενς (Γουίλιαμ Ζάμπκα), ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει τη ζωή του επιστρέφοντας στις ρίζες του και εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή του Cobra Kai ντότζο. Η επιστροφή του εξάπτει τον Ντάνιελ Λαρούσο (Ραλφ Μάκιο), ο οποίος ξεκινά κι εκείνος με τη σειρά του το δικό του ντότζο.

Πέντε σεζόν και αμέτρητα γεγονότα αργότερα, ο Ντάνιελ και ο Τζόνι έβαλαν στην άκρη τις διαφορές τους και ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το νέο Cobra Kai ντότζο κάτω από την ηγεσία του Τέρι Σίλβερ. Μετά τη νίκη, το ντότζο του Λαρούσο και του Λόρενς βάζει πλώρη για το Σεκάι Τάικαϊ, την κορωνίδα του ανταγωνιστικού καράτε.

Τι περιμένουμε να δούμε στην 6η σεζόν

Στην αρχή της 6ης σεζόν του Cobra Kai τουλάχιστον, στην Κοιλάδα επικρατεί επιτέλους ειρήνη. Ο Τέρι Σίλβερ συνελήφθη, το Cobra Kai είναι εκτός παιχνιδιού και ο Ντάνιελ, ο Τζόνι και ο Τσόζεν (Γιούτζι Οκουμότο) είναι ελεύθεροι να επικεντρωθούν στην προετοιμασία των μαθητών τους για το τουρνουά καράτε Σεκάι Τάικαϊ.

Mike Barnes is here to push Miyagi-Do to their limits. 👊 And it’s his way or the highway. The final fight begins July 18. pic.twitter.com/eQubjEXlN1 — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) July 3, 2024

Εκτός από την πίεση του τουρνουά, ο Τζόνι προσπαθεί επίσης να δημιουργήσει μια κάποια αίσθηση σταθερότητας για την οικογένειά του που μεγαλώνει. Την ίδια στιγμή, ο κόσμος του Ντάνιελ κλονίζεται όταν ανακαλύπτει καλά κρυμμένα μυστικά του κ. Μιγιάγκι (Πατ Μορίτα) και ολόκληρο το Μιγιάγκι-ντο έρχεται αντιμέτωπο με το απροσδόκητο: την επιστροφή του Τζον Κριζ (Μάρτιν Κόβε), ο οποίος τώρα συνεργάζεται με τη σενσέι Κιμ (Αλίσια Χάνα-Κιμ), που είναι πλέον η ντε φάκτο αρχηγός του Cobra Kai.

Η τελευταία σεζόν του Cobra Kai έχει αρκετές υποθέσεις να κλείσει. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που πρέπει να καλύψει, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που η σειρά θα χρειαστεί να ισορροπήσει μεταξύ πολλαπλών αφηγηματικών γραμμών.

Τι δεν θα δούμε σίγουρα

Οι θαυμαστές της σειράς του Netflix επιθυμούσαν διακαώς εδώ και καιρό να δουν την Τζούλι Πιρς να επιστρέφει στο σύμπαν του Miyagi. Η Πιρς, την οποία υποδύθηκε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Χίλαρι Σουάνκ, ήταν η δεύτερη μαθήτρια του Miyagi μετά τον Ντάνιελ. Δυστυχώς, όμως, η Σουάνκ διέψευσε τις όποιες εικασίες για την επιστροφή της, λέγοντας:

«Δεν νομίζω ότι θα το κάνω, δυστυχώς. Το ξέρω. Είναι η νούμερο ένα ερώτηση που μου κάνουν αυτή τη στιγμή. Συνήθως με ρωτούσαν: «Πώς είναι να δουλεύεις με τον Κλιντ Ίστγουντ;». Αλλά τελευταία νομίζω ότι το «Θα παίξεις στο Cobra Kai έχει ξεπεράσει αυτό το ερώτημα»».

Η 6η σεζόν του Cobra Kai αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Ιουλίου, το δεύτερο στις 28 Νοεμβρίου, ενώ το τελευταίο αναμένεται μέσα στο 2025.