Την κινητοποίηση των Τουρκικών Αρχών προκάλεσε τουριστικό σκάφος που βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών του Μαρμαρά, αφού πρώτα έπιασε φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες ανέρχονταν στους 110 και αυτή τη στιγμή επικρατεί αγωνία για την τύχη τους.

Η Daily Mail, που δημοσίευσε και βίντεο από το συμβάν, αναφέρει ότι πολλοί από αυτούς πήδηξαν στο νερό για να γλιτώσουν, ενώ άλλοι έτρεξαν προς άλλα παραπλέοντα σκάφη.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται να επικρατούν σκηνές πανικού, ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψώνεται στον ουρανό την ώρα που το σκάφος έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

BREAKING: A tourist yacht carrying 110 people sank off the coast Marmaris, Turkey after catching fire.

Many passengers jumped into the water to escape the blaze, while others ran to the other boats. There are no reports of casualties at this time.

🎥 nexta_tv pic.twitter.com/PvoS5HuTCo

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 19, 2024