Ο βασιλιάς Κάρολος πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουλίου, την καθορισμένη «ομιλία του βασιλιά», κατά την οποία παρουσίασε τις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνησης του Εργατικού Κόμματος. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες και παρουσίασε στον αρχηγό του κράτους το κυβερνητικό του σχέδιο, ενώ στη συνέχεια έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να καταργήσει τα περίπου 100 μέλη που έχουν κληρονομικό δικαίωμα σε έδρα στη Βουλή των Λόρδων. «Θα εισαχθούν μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του συντάγματος. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν μεταρρύθμιση της Βουλής των Λόρδων, για να καταργηθεί το κληρονομικό δικαίωμα στην κατοχή έδρας και την ψήφο», πρόσθεσε ο βασιλιάς Κάρολος. Το νομοθετικό δε, αυτό πρόγραμμα αφορά την άνω βουλή του Κοινοβουλίου.

Measures will be brought forward to tax private school fees, which will help fund 6,500 new teachers. #KingsSpeechhttps://t.co/GgVAIfVtRh

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/SHGHzfDRtt

— Sky News (@SkyNews) July 17, 2024