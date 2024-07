Η Κέιτ Μίντλετον πραγματοποίησε μία νέα δημόσια εμφάνιση, μετά την διάγνωσή της με καρκίνο. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρευρέθηκε στον τελικό ανδρών του Wimbledon, μαζί με την κόρη της, Σάρλοτ και η αδερφή της.

Η πριγκίπισσα βρέθηκε στο γήπεδο, προκειμένου να παρουσιάσει το κύπελλο, το οποίο θα λάβει ο νικητής του Grand Slam. Μόλις, η Κέιτ Μίντλετον έκανε την εμφάνισή της, πλήθος κόσμου μέσα από το γήπεδο άρχισε να την επευφημεί.

Υπενθυμίζεται, ότι είναι η δεύτερη δημόσια εμφάνιση της 42χρονης πριγκίπισσας μετά την ανακοίνωσή της, πως βρίσκεται αντιμέτωπη με τον καρκίνο.

Ωστόσο, η ίδια εμφανίστηκε στο μεγάλο τελικό χαμογελαστή και με ένα χρωματιστό μωβ φόρεμα. Η Κέιτ Μίντλετον περπάτησε στη διάσημη γέφυρα του Wimbledon χαιρετώντας το κοινό, πηγαίνοντας προς το Centre Court.

Στον τελικό του συγκεκριμένου Grand Slam, αναμετράται ο Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Κάρλος Αλκαράζ.

