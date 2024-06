Με τη φανέλα των Ράπτορς θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού αποτέλεσε μέρος της ανταλλαγής που έκανε η ομάδα του Τορόντο με τους Κίνγκς.

Στο Σακραμέντο θα μετακομίσει ο Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς, ενώ το αντίθετο δρομολόγιο πέρα του Βεζένκοφ θα κάνει και ο Ντέιβιον Μίτσελ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Βούλγαρος φόργουορντ έχει ένα ακόμα χρόνο εγγυημένου συμβολαίου, ενώ υπάρχει και οψιόν για έναν ακόμα.

Sources: Toronto is sending Jalen McDaniels to the Kings for Davion Mitchell and Sasha Vezenkov.

